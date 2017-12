Academia Hagi U17 începe meciurile eliminatorii la Future Talents Cup U17

Formaţia Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” Under 17 îşi va continua, începând de marţi, evoluţia la turneul internațional Future Talents Cup U17, competiție care se desfăşoară în Ungaria, la Budapesta. În octombrie 2016 au avut loc partidele din faza grupelor, iar Academia Hagi U17 s-a calificat în sferturile de finală, ocupând locul al doilea în grupa C. Rezultatele jucătorilor antrenaţi de Constantin Fălină au fost următoarele: 2-1 cu Sparta Praga, 1-2 cu Partizan Belgrad și 2-2 cu Ferencvaros. Cu patru puncte acumulate, constănțenii s-au clasat pe locul secund în grupa C, după Partizan Belgrad, care a acumulat punctajul maxim.

Marți, 18 aprilie, se va relua faza finală a turneului Future Talents Cup U17, în prima zi fiind programate sferturile de finală, de la ora 12.00 fiind programată întâlnirea dintre Academia Hagi şi Sturm Graz.

Lotul Academiei Hagi U17, care participă la Future Talents Cup U17: Rareș Micu şi Sebastian Agachi - portari; Raini Bandula, Bogdan Călin, Giani Gherghiceanu, Robert Ghiță, Dimciu Halep, Marius Leca, Răzvan Matiș, Darius Mureșan, Gabriel Nedelea, Alexandru Negrean, Rareș Oană, Alexi Pitu, Alexandru Pop, Alexandru Sabangeanu, Cosmin Tucalic şi Antonio Vlad - jucători de câmp. Staff: Constantin Fălină (antrenor), Andrei Florescu (antrenor cu portarii), Gabriel Voicu (maseur), Georges Stercu (team manager).

Program Future Talents Cup U17:

Marți, 18 aprilie - Sferturi de finală:

ora 10.30: PAOK Salonic (1A) - Karpaty Lvov (2D)

ora 12.00: Sturm Graz (1B) - Academia Hagi (2C)

ora 13.30: Dinamo Minsk (1D) - HK Rijeka (2A)

ora 15.00: Partizan Belgrad (1C) - NK Maribor (2B)

Miercuri, 19 aprilie:

ora 10.30 - Locurile 5-8: Învinsa PAOK Salonic / Karpaty Lvov - Învinsa Sturm Graz / Academia Hagi

ora 12.00 - Locurile 5-8: Învinsa Partizan Belgrad / NK Maribor - Învinsa Dinamo Minsk / HK Rijeka

ora 13.30 - Semifinale: Învingătoare PAOK Salonic / Karpaty Lvov - Învingătoare Sturm Graz / Academia Hagi

ora 15.00 - Semifinale: Învingătoare Partizan Belgrad / NK Maribor - Învingătoare Dinamo Minsk / HK Rijeka

Joi, 20 aprilie:

ora 10.30 - Locurile 7-8

ora 12.00 - Locurile 5-6

ora 13.30 - Finala mică

ora 15.00 - Finala MARE