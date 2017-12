Accident rutier soldat cu 19 victime!

02:38:04 / 27 Ianuarie 2015

abia acum ???

Ce chestie ... 19 victime, inghesuite precum pestii in conserva ... ce vorbe marete ... De parca n-am sti cum se desfasoara transportul cu maxi-taxi in "minunatul" nostru oras. Abia acum ati constatat asta ?? De ani de zile se merge asa sub ochii autoritatilor. Toata lumea stia dar nu se facea nimic. E o hiba legislativa ? Si nu se putea rezolva pina acum ? Ca altfel, cind vine vorba de salarii, pensii, diurne sau imunitate in fata legii, se voteaza la foc automat.