Accidente în lanţ la Valu lui Traian

O persoană a fost grav rănită şi patru maşini au fost avariate, în urma unui carambol care a avut loc, ieri seară, în localitatea Valu lui Traian. Dragoş Cristea se afla la volanul unui TIR şi se îndrepta spre Constanţa, dar la un moment dat a virat brusc la stînga şi a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal o camionetă cu număr de înmatriculare CT-25-PAN care circula regulamentar. “Am plecat din Bucureşti şi urma să ajung în Portul Constanţa pentru a încărca marfă. Eram într-o coloană de TIR-uri şi la un moment dat mi-a ieşit o maşină în faţă. Am frînat şi ca să nu intru în camioanele din faţa mea, am tras de volan stînga. Nici nu am văzut că din sens opus venea o camionetă şi am lovit-o în plin”, a afirmat Drago Cristea, şoferul TIR-ului. În urma impactului, camioneta a lovit un stîlp de iluminat aflat pe marginea şoselei şi s-a oprit în zidul unui magazin. “Veneam de la muncă şi tocmai viram la dreapta, să intru pe o străduţă laterală, unde locuiesc. Cred că am intrat aprox. 2-3 metri pe străduţă, cînd am văzut cum vine camionul spre mine. Nici nu am avut timp să reacţionez”, a spus Dumitru Mihăilă, şoferul camionetei. În urma accidentului, şoferii implicaţi au scăpaţi nevătămaţi, iar singura victimă a fost unul dintre martori. Ecaterina Tănase, de 50 de ani, din Valu lui Traian, ieşea din magazin şi a fost la un pas de a fi strivită între camionetă şi zidul clădirii. Clienţii care se aflau în alimentară spun că ea a sărit din faţa camionetei, dar a căzut şi s-a lovit la cap şi la piciorul drept. Victima a fost transportată de urgenţă cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Spaima localnicilor din Valu lui Traian nu s-a încheiat însă, căci după doar cîteva minute, la o distanţă de aprox. 20 de metri, a avut loc un alt accident rutier, în care a fost implicat un alt TIR. Gabriel Ţirea se afla la volanul autotrenului cu număr de înmatriculare DJ-06-DMA şi plecase din Portul Constanţa, încărcat cu tărîţă, spre Tîrgu Jiu. “Am oprit pentru a-mi lua ceva de mîncare. Am văzut accidentul rutier şi, după cîteva minute, am observat o Dacie care venea cu viteză dinspre Basarabi. Cînd a văzut coloana care se formase pe sensul lui de mers, şoferul Daciei a tras de volan stînga şi a intrat sub roţile TIR-ului meu”, a spus Gabriel Ţirea, şoferul doljean. În urma testării nu aparatul Drager, poliţiştii de la Rutieră au stabilit că niciunul dintre şoferii implicaţi nu băuseră. Ei vor demara o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-au produs cele două accidente.