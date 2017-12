Accidentul aviatic de la New York provocat de o vedetă

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 13, între care doi civili şi 11 pompieri, au fost rănite la New York, după ce un avion de mici dimensiuni a intrat într-o clădire de locuinţe cu 52 de etaje, din Manhattan. Celebrul jucător de baseball Cory Lidle, legitimat de echipa New York Yankees, alături de instructorul său de zbor se aflau la comanda avionului. Printre resturile aparatului de zbor a fost descoperit paşaportul lui Cory Lidle. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza unei erori de pilotaj. Avionul a decolat de pe aeroportul Teterboro din New Jersey, în apropiere de Manhattan, a zburat în jurul Statuii Libertăţii, apoi a virat spre nord şi s-a prăbuşit. Cory Lidle, în vîrstă de 34 de ani, era proprietarul aparatul de zbor cu patru locuri de tip Cirrus SR 20, achiziţionat luna trecută, contra sumei de 187.000 de dolari. Avionul avea mai puţin de 400 de ore de zbor. Un purtător de cuvînt al poliţiei din New York a declarat că prăbuşirea este cercetată ca accident, deşi nu poate exclude ipoteza unei tentative de sinucidere.

Clădirea Belaire se află pe strada 72, în apropiere de Bulevardul York, arteră situată în estul cartierului Manhattan. Construit în 1986, imobilul se află în apropierea casei de licitaţii Sotheby's şi a Spitalului de Chirurgie Specială. Primele 20 de etaje aparţin spitalului şi sînt ocupate de birouri, partea superioară fiind împărţită în apartamente. Avionul s-a izbit de etajul 21, în zona apartamentelor.

După accident, avioane militare au survolat mai multe oraşe americane, ca măsură de precauţie. Misiunile au durat între 30 şi 45 de minute. Pe Wall Street, bursele americane şi-au revenit rapid după ce s-a dovedit că incidentul nu a fost un atac terorist. Casa Albă nu a modificat nivelul de alertă teroristă la nivel naţional.