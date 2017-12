Acrobaţii la limita pericolului în aer şi salturi cu paraşuta pe plajă

Un spectacol aviatic de excepţie, susţinut de crema aviaţiei sportive româneşti, a fost găzduit, sîmbătă, de Costineşti şi Tuzla. Mitingul aviatic, organizat, în premieră, de către Regional Air Services SRL, firma care deţine în proprietate aerodromul de la Tuzla, singurul privat din ţară, a fost deschis oficial sîmbătă, la ora 09.30, de către avioanele ultra-uşoare care au brăzdat cerul Costineştiului cu acrobaţii realizate la limita pericolului. “Prima partea a spectacolului s-a desfăşurat pe plaja din Costineşti, iar cea de a doua, cu începere de la ora 13.00, deasupra aerodromului de la Tuzla. Este primul spectacol de acest gen organizat de noi, dar sperăm să nu fie ultimul“, a declarat directorul general al Regional Air Services SRL, Adrian Vasilache. Spectacolul aviatic, la care au participat peste 20 de aparate de zbor, a reuşit, în foarte scurt timp, să capteze atenţia tuturor turiştilor, dar şi localnicilor, punctul maxim fiind atins în timpul celor trei lansări ale paraşutiştilor, care, după o demonstraţie de măiestrie în aer, au aterizat într-un punct marcat pe plajă, în mijlocul turiştilor. Paraşutiştii au fost primiţi la sol cu ropote de aplauze, spunînd cu toţii că “Zborul a fost minunat!“. Pentru cei mai mulţi dintre ei, o aterizare pe malul Mării Negre a fost o premieră. Primul grup, de trei paraşutişti, a fost lansat de la 2.000 de metri, aceştia reuşind să se prindă în aer într-o grupare pe verticală şi să aterizeze simultan... ce-i drept, destul de departe de ţintă. Următoarele două grupuri, de şase, respectiv, cinci paraşutişti, au sărit de la o altitudine de aprox. 3.000 de metri, aterizînd, pe rînd, spre deliciul spectatorilor adunaţi pe plajă, unul dintre aceştia greşind, şi de această dată, ţinta . “Este nemaipomenit. Nu am mai fost niciodată la un spectacol aviatic şi sînt foarte fericită că am ocazia să îl văd acum. Evoluţia paraşutiştilor a fost cea care mi-a plăcut cel mai mult, mai ales că aceştia au aterizat în mijlocul nostru“, a spus Corina Oprescu, o turistă din Tîrgu Mureş.

Sportul aviatic, extrem, dar sigur

Evoluţia paraşutiştilor a fost urmată de solo-ul unui pilot care a executat o serie de manevre extrem de riscante. Spectatorii veniţi pe plajă au avut ocazia să urmărească şi un “recital“ de excepţie realizat de pilotul unui Yak 52, precum şi un zbor în formaţie cu avioane AN2 şi YAK 52 TW. “Este un program de zbor pe care Regional Air Services SRL îl oferă publicului din Costineşti la care sîntem invitaţi şi noi, Air Clubul Român. Noi ne-am străduit să oferim publicului foarte multe momente interesante şi cred că am reuşit. Aici s-a adunat crema aviaţiei sportive din România. Spun asta pentru că astăzi au evoluat numai campioni. În plus, noi promovăm, cu această ocazie, idea de sport aviatic ca un sport extrem, dar sigur“, a declarat reprezentantul Air Club România, Constantin Voicu. El a adăugat că sîmbătă au fost desfăşurate evoluţii pe mai multe segmente de sport aviatic: paraşutism, sport cu avioane ultra-uşoare şi zbor acrobatic. “Astăzi au fost realizate evoluţii dificile, zbor pe spate la mică înălţime şi pe distanţe mari, lupinguri, pendulul, abracadabra, vrie plată etc. Altfel spus, astăzi a fost realizat tot ce se poate face cu un avion de înaltă acrobaţie. Piloţii au fost aduşi la o limită extremă, dar controlabilă. Nu am pus în pericol viaţa nimănui, ci am arătat îndemînarea pe care am dobîndit-o“, a adăugat Constantin Voicu.

În cea de-a doua parte a spectacolului, care s-a desfăşurat deasupra aerodromului Tuzla, a fost repetat programul desfăşurat pe plaja din Costineşti, atît pentru participanţi cît şi pentru spectatorii întîrziaţi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere pentru organizatori.

În plus, în cursul zilei a fost programată şi o discuţie privind problemele evoluţiei domeniului aviaţiei generale în ţara noastră, iar la final a fost organizat un raliu aerian pe marginea plajei, pînă în apropierea Deltei Dunării.