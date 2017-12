ACS Callatis 2012 Mangalia, aproape de desfiinţare!

Aşa cum am mai anunţat, miercuri, în primul tur din faza naţională a Cupei României la fotbal, ediţia 2014-2015, ACS Callatis 2012 Mangalia a câştigat cu 1-0 meciul jucat în deplasare cu Dunărea Ostrov, învingătoarea fazei pe judeţul Constanţa a competiţiei, formaţie care tocmai a promovat în Liga a IV-a. Singurul gol al partidei a fost reuşit de atacantul Radu Doicaru, în minutul 84. Pentru Callatis, echipă de Liga a III-a antrenată de Cristian Petcu şi Aurel Chelu, au evoluat: Vlas - Soldat, Blăniţă, L. Florea, Eracai - Fl. Pătraşcu, D. Prodan - Calagi, Vărzaru, Enis Cogali - Doicaru (au mai jucat Chelu şi P. Anghel). Mai fac parte din lot Drumen, M. Dan, Ţintă, Sg. Andrei şi Erdinci Cogali, ultimul fiind absent miercuri, din motive familiale. Callatis a obţinut calificarea pentru turul următor, programat la 30 iulie, adversara urmând să fie o echipă dintr-un judeţ limitrof. Printre posibilii adversari se numără Granitul Babadag, Conpet Cireşu, Oţelul II Galaţi şi Victoria Ţăndărei.

ECHIPA DIN MANGALIA ÎNCĂ NU ŞI-A RELUAT PREGĂTIRILE! Interesant este că jucătorii de la Callatis au câştigat la Ostrov fără să fi făcut vreun antrenament în prealabil! De altfel, meciul a fost dominat categoric de formaţia adversă şi doar imprecizia în faţa porţii a jucătorilor de la Dunărea i-a salvat pe mangalioţi, care s-au impus graţie valorii şi experienţei superioare. „Ne-am prezentat la meci pentru că altfel riscam să fim excluşi din campionat. Noi ne-am înscris în Liga a III-a pe 11 iulie, dar la ora actuală nu ştim dacă vom putea participa. Problemele financiare ale echipei nu s-au rezolvat, iar jucătorii au rămas cu un singur salariu încasat pentru întreg campionatul trecut! Săptămâna trecută am avut discuţii cu autorităţile locale, deocamdată nu s-a rezolvat nimic, sperăm ca săptămâna viitoare să stabilim clar ce viitor are această echipă. Sigur este că, fără sprijinul Primăriei din Mangalia, nu putem continua. Numai eu ştiu cum am umblat după bani de la sponsori şi cu ce eforturi am reuşit să terminăm campionatul trecut, în care jucătorii şi-au făcut datoria şi au reuşit să evite retrogradarea. Deocamdată nu a plecat niciunul dintre ei, pentru că tot speră că va fi bine la club şi că-şi vor recupera salariile restante, dar nu ştiu cât vom mai reuşi să-i păstrăm”, a declarat Alexandru Luchici, preşedintele executiv al clubului din Mangalia, care încă mai speră în rezolvarea problemelor echipei.

Preşedintele grupării din sudul litoralului are şi motive de bucurie în această perioadă. Săptămâna aceasta, în familia Luchici s-a născut al doilea copil, Ilinca-Maria, care este sora lui Andrei-Alexandru, băieţelul în vârstă de patru ani.