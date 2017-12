Actori solicitaţi

În plin sezon al celor mai importante premii, actorii de peste Ocean încheie contracte pentru noile producţii. Tim Robbins se alătură distribuţiei filmului „Green Lantern”, o peliculă cu super-eroi, a cărei acţiune este inspirată din romanul de benzi desenate omonim, lansat de DC Comics. Tim Robbins îl va interpreta pe Senator Hammond, tatăl dezaprobator al personajului negativ din film, Dr. Hector Hammond, interpretat de Peter Sarsgaard, care primeşte mai multe puteri supranaturale. Ryan Reynolds va interpreta rolul personajului principal, Green Lantern, iar Blake Lively o interpretează pe iubita acestuia, Carol Ferris. Filmările vor debuta în luna martie, în New Orleans, sub bagheta regizorului Martin Campbell. Acesta va fi cel de-al doilea rol inspirat dintr-un roman de benzi desenate pentru Tim Robbins, actorul american ajuns la vârsta de 51 de ani, apărând în filmul „Howard the Duck”, produs de George Lucas în 1986, după un roman omonim lansat de Marvel.

Şi actriţele Marion Cotillard şi Kate Winslet vor juca în „Contagion”, un nou thriller de acţiune al regizorului Steven Soderbergh, în care îi vor avea ca parteneri pe marele ecran pe Matt Damon şi Jude Law. Steven Soderbergh intenţionează să înceapă filmările la acest proiect către sfârşitul acestui an. Filmul, realizat pe baza unui scenariu scris de Scott Z. Burns, prezintă numeroase situaţii-limită provocate de o maladie mortală care ameninţă omenirea, iar acţiunea lui urmăreşte mai multe planuri care se întrepătrund. În prezent, regizorul american filmează „Knockout” cu Antonio Banderas, Michael Fassbender, Ewan McGregor şi campioana de arte marţiale Gina Carano.