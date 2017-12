Actorul Ed Harris, recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actorul american Ed Harris, în vârstă de 64 de ani, a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, în cadrul unei ceremonii care a avut loc vineri la Los Angeles, informează Reuters. Steaua dedicată starului american este cea de-a 2.546-a care a fost amplasată pe celebrul bulevard hollywoodian. Ed Harris, de patru ori nominalizat la premiile Oscar, a venit însoţit la această ceremonie de soţia sa, actriţa Amy Madigan, alături de care a jucat în multe filme, dar şi de câţiva prieteni apropiaţi, în rândul cărora s-au aflat actriţele premiate cu Oscar Holly Hunter şi Marcia Gay Harden şi actorul Andy Garcia. Ed Harris s-a remarcat la începutul anilor 1980, interpretând rolul John Glenn în "Cursa spaţială/ The Right Stuff" (1983), un film despre astronauţii amercian din programul spaţial "Mercury", urmat de roluri majore în filmele "Locuri în inimă/ Places in the Heart" (1984) şi "Abisul/ The Abyss" (1989). Ed Harris poate fi văzut în această perioadă pe marile ecrane în filmul de acţiune "Urmărit în noapte/ Runn All Night", care a avut premiera vineri seară, şi va interpreta unul dintre rolurile principale în drama SF "Geostorm", care va fi lansată în anul 2016.