Acuzată că a amenințat cu moartea o familie, în arest la domiciliu

O femeie din Lumina, încarcerată în luna iunie după ce i-a amenințat cu moartea pe părinții unui copil de un an și patru luni abuzat sexual de fiul ei, este la un pas de a scăpa din închisoare. Atișa Menzat ar putea merge acasă, deoarece Judecătoria Constanța a dispus, ieri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Tribunalul Constanța. În același dosar este cercetat și soțul inculpatei, Iașar Menzat, pe care, însă, magistrații au decis să-l mențină după gratii. Ambii sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de influenţare a declaraţiilor şi ameninţare. Potrivit anchetatorilor, soții Menzat sunt părinții unui adolescent de 14 ani, Pomac Iașar, care a fost arestat pentru că, pe 8 martie, ar fi violat un băiețel de un an și patru luni. Scenele de groază s-au petrecut sub ochii fraților mai mari ai victimei, care s-au temut să intervină, după ce individul i-a amenințat că-i înjunghie. „Suspectul a întreţinut raport sexual oral cu persoana vătămată şi a încercat să întreţină un raport sexual anal cu aceasta“, se arată în propunerea de arestare înaintată judecătorilor. La scurt timp de la comiterea faptei, adolescentul a fugit de acasă și s-a ascuns la rudele sale din Medgidia şi Cernavodă. La începutul lunii iunie, el a fost prins și încătușat. La scurt timp, părinții individului, Iașar și Atișa Menzat, au încercat să determine familia victimei să își retragă plângerea depusă împotriva băiatului lor. Tatăl micuțului abuzat sexual le-a spus anchetatorilor că cei doi l-au avertizat că îi vor arde casa, îi vor tăia gâtul în somn și îi vor nenoroci copiii dacă nu renunță la reclamația înaintată Poliției. A doua zi, Iașar și Atișa Menzat au fost arestați preventiv.