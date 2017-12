Acuze de mită electorală la Hârșova. Trei angajați ai primăriei, cercetați penal

Mita electorală îmbracă o formă orginală la Hârşova. În locul tradiţionalelor găleţi şi produse alimentare au fost oferite rechizite şcolare. Poliţiştii din localitate au identificat trei bărbaţi, angajaţi ai unei instituţii publice, care ofereau în scop electoral rechizite. „În 24 noiembrie, la ora 15.22, polițiștii din Hârșova au fost sesizați despre faptul că în oraș se distribuie rechizite școlare în scop electoral. Urmare a acestei sesizări și a cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat o autoutilitară, din interiorul căreia trei bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 58 de ani, toţi din Hârşova, distribuiau rechizite şcolare, în scop electoral. Din primele verificări, am stabilit faptul că vehiculul aparține unei insituții publice din Hârşova (Primăria, n.r.), în interiorul acesteia fiind identificate mai multe rechizite școlare, iar cei trei bărbați erau angajați la acea instituție. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere a alegătorilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova, urmând a fi luate măsurile legale“, se arată într-un comunicat al Poliției Constanța. Autorităţile au demarat cercetări în acest caz, iar suspecţii vor fi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de corupere a a alegătorilor.

„AM ÎMPĂRȚIT RECHIZITELE ACORDATE DE CJC“

Contactat telefonic, primarului orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a declarat că rechizitele acordate provin de la Consiliul județean Constanța și sunt rămase de la începutul anului școlar. „La începutul școlii am acordat mai multe rechizite elevilor din localitate. Au rămas câteva sute de rechizite. De aceea, ne-am gândit ca de Sfântul Nicolae să împărțim aceste rechizite. Am decis să le acordăm din timp, pentru că sunt peste 200 de copii care ar trebui să primească. Rechizitele nu aveu însemne electorale“, a declarat Viorel Ionescu. El a a dăugat că dacă acordarea de rechizite elevilor se consideră mită electorală, atunci va sista și ajutorul de lemne pentru nevoiașii din Hârșova. În altă ordine de idei, Viorel Ionescu a afirmat că sesizează public Poliția să le facă dosare penale tuturor edililor care vor da fasole cu ciolan de Ziua Națională. „E tot o mită electorală, nu?“, a conchis primarul din Hârșova.