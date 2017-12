Adelina Elisei şi Cristi Chivu, un cuplu fericit

Căpitanul naţionalei României, Cristian Chivu, s-a căsătorit religios, ieri după-amiază, cu Adelina Elisei, la Palatul Ştirbey, după ce, joi, cei doi se cununaseră civil la Primăria Sectorului 1. Naşul Victor Becali a declarat că ceremonia religioasă a fost extrem de emoţionantă. La petrecerea de la Palatul Ştirbey au participat aproximativ 500 de invitaţi, printre care s-au numărat Gică Hagi, Gică Popescu, Bogdan Lobonţ, Cosmin Contra, Gheorghe Craioveanu, Viorel Moldovan sau Gabi Popescu. “Cristi este mai responsabil de cînd este cu Adelina. Are grijă nevasta de tine după ce te căsătoreşti. El a fost tot timpul mai liniştit. Nu era ca alţii. Cînd o să vină moştenitorii, o să se liniştească şi mai tare”, a spus Craioveanu, care a menţionat că vrea să petreacă pînă dimineaţă. Adelina, de acum doamna Chivu, a spus că a fost foarte emoţionată, dar că a plîns doar la cununia civilă. Ea a precizat că a fost cununată de preotul care a botezat-o. Adelina a avut o şuviţă împletită şi purta o rochie creată de Giorgio Armani, în două nuanţe de alb, cu voaluri asimetrice, cu accent pe decolteu. “Rochia este un pic cam strîmtă, dar mă simt bine în ea”, a spus Adelina Chivu. Cristi Chivu a purtat un costum gri închis, creat tot de Armani, cu o cravată mai deschisă la culoare şi o cămaşă albă şi o pereche de pantofi de lac. “Ne simţim foarte bine împreună şi sîntem foarte fericiţi. Ce a fost mai greu a trecut. Dansul mirilor va fi un blues normal şi am multe emoţii, de aceea sper să nu dureze prea mult. Vom pleca într-o vacanţă în Grecia. Vrem să fim aproape, fiindcă eu am o mînă ruptă şi sînt tip protector şi foarte responsabil. Acum sîntem trei şi bebe-le nostru trebuie protejat”, a declarat Chivu. Nunta a început cu o mică întîrziere din cauza unui fermoar buclucaş al rochiei de mireasă. Cadourile primite vor fi donate unei asociaţii de ajutorare a copiilor.

O surpriză plăcută a fost oferită de clubul Internazionale Milano, la care evoluează Chivu, oficialii italieni publicînd, duminică, pe site-ul oficial, un mesaj de felicitare. “Ziua cea mare, atît de aşteptată, a sosit. Vor fi mulţi prieteni la ceremonie şi la petrecere, un adevărat eveniment în România, unde fundaşul nerazzurro este căpitan şi simbol. Tot clubul Inter şi toţi suporterii nerazzurri îi salută şi îi felicită cu dragoste pe Cristian şi Adelina, două persoane minunate care se iubesc şi cărora le dorim să li se îndeplinească totul în viaţă”, a notat site-ul oficial al campioanei Italiei, care în final notează “Bravo, Cristian, ai cîştigat şi această partidă”.