"Aderarea la UE nu va avea efecte miraculoase în România şi Bulgaria"

Presa străină stă cu ochii aţintiţi spre Bruxelles, aşteptînd publicarea raportului de ţară pentru România şi Bulgaria, care are loc astăzi. Toate publicaţiile importante europene au acordat spaţii generoase acestui subiect. De exemplu, ediţia on-line "The Times" titrează: "Comisia Europeană a renunţat la avertizările date României şi Bulgariei privind amînarea aderării cu un an, dar a prevenit cele două state balcanice că le va suspenda un sfert din fondurile comunitare dacă nu depun mai multe eforturi pentru combaterea corupţiei. Decizia, care va fi anunţată oficial marţi, la Bruxelles, este una convenabilă pentru cele două ţări". Publicaţia britanică comentează că majoritatea statelor europene se îngrozesc în faţa corupţiei şi criminalităţii care afectează încă viaţa de zi cu zi din cele două ţări şi nu doresc ca acestea să aducă cu ele în spaţiul comunitar o adevărată cultură a corupţiei. "The Times" crede că avertismentele privind suspendarea fondurilor sînt fără precedent. Autorul articolului publicat în "The Times" atrage atenţia că România trebuie să îmbunătăţească sistemul de distribuţie a fondurilor comunitare acordate fermierilor, să ridice standardele din domeniul veterinar, să reformeze agricultura şi să instituie un sistem compatibil UE de colectare a TVA. În schimb, cotidianul "Sofia Echo" arată că "aderarea României şi Bulgariei la UE nu poate produce miracole economice, avînd în vedere că ambele state vor adera în condiţii stricte". "Fondurile comunitare pe care Bulgaria urmează să le primească de la UE după aderare vor fi limitate", a declarat observatorul bulgar al Parlamentului European (PE) Martin Dimitrov, citat de cotidianul "Novinar", în timp ce preşedintele Comisiei Europene (CE), Jose Manuel Barosso, a afirmat că "Bulgaria şi România au depus numeroase eforturi pentru a realiza reformele cerute de UE, însă CE ar putea recomanda o serie de clauze de salvgardare în cazul mai multor domenii sensibile". Pe de altă parte, potrivit publicaţiei "Dnevnik", Bulgaria şi România va trebui să dovedească investitorilor străini că au reuşit să-şi reformeze sistemul judiciar şi că au implementat măsuri eficiente împotriva corupţiei: "Potrivit unor estimări preliminare, Bulgaria urmează să fie monitorizată în şase domenii-cheie, în timp ce România va fi supravegheată în patru domenii". "Efectele economice ale aderării celor două ţări va fi moderat, putînd exista chiar o încetinire a creşterii economice în următorii ani", crede "Economist Intelligence Unit". "Opinia publică din România şi Bulgaria speră ca integrarea europeană să determine accelerarea reformelor, întîrziate de corupţie şi incompetenţa guvernării", comentează Reuters. Aceeaşi agenţie de presă susţine că, astăzi, CE va recomanda aderarea României şi Bulgariei la UE la 1 ianuarie 2007, însă Bucureştiul şi Sofia ar putea pierde importante fonduri comunitare dacă nu vor respecta termenele pentru aplicarea reformelor.