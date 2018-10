„Adevăr sau provocare“: Vor ÎNGHEŢA salariile?! Ce spune ministrul Finanțelor

Senatorul PNL Florin Cîţu susţine că Guvernul a trimis în urmă cu câteva zile Comisiei Europene un document în care ar promite îngheţarea salariilor în sectorul bugetar în anul 2019 la nivelul lunii decembrie 2018. Eugen Teodorovici,ministrul Finanţelor, spune că este doar un scenariu luat în calcul. Florin Cîţu a făcut scris sâmbătă, pe Facebook, că PSD şi ALDE nu mai aplică legea salarizării unitare şi recunosc falimentul programului de guvernare:

"PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani.

Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un document trimis Comisiei Europene, in urma cu cateva zile, PSD +ALDE promit inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019 la nivelul din Decembrie 2018:

PSD+ALDE NU MAI APLICA LEGEA SALARIZARII UNITARE (astfel recunosc falimentul programului de guvernare si ma confirma)! Asta inseamna ca salariile sunt TAIATE cu echivalentul ratei inflatiei. In plus cresterea dobanzilor va taia si mai mult din puterea de cumparare. In poza, masurile pe care PSD promite ca le va lua la construirea bugetului pentru 2019", a scris Florin Cîţu.

El mai susţine că legea pensiilor este o minciună.

“Este clar că legea pensiilor este doar o minciună. Nu sunt bani pentru aplicarea legii salarizării unitare şi PSD+ALDE mint că dublează pensiile”, scrie senatorul PNL.

Eugen Teodorovici a recunoscut la România TV că este o variantă luată în calcul, dar legea salarizării se va aplica la nivelul anului 2022, aşa cuma fost concepută.

“Este un document care prezintă un scenariu, un document de lucru, o posibilă variantă, trimisă Comisiei Europene pentru că ăsta este modul în care Guvernul lucrează de ani de zile, orice stat membru asta face, trimite Comisiei Europene discuţii, scenarii, calcule pentru ca într-un final să luăm o decizie într-un sens sau altul”, a declarat Eugen Teodorovici.

El a mai afirmat că Ministerul de Finanţe propune şi ca legea salarizării să se aplice până în 2020 şi nu până în 2022 pentru a nu fi angajate măsuri dincolo de mandatul acestui guvern.

“În câteva săptămâni noi intrăm în Guvern cu proiectul de buget pe 2019, document în cadrul căruia vom regăsi varianta finală, este un scenariu propus de Ministerul de Finanţe în urma unor calcule şi chiar o propunere de aplicare a legii salarizării nu până în 2022, ci până în 2020, tocmai pentru a arăta foarte clar că suntem siguri de ceea ce facem, că nu aplicăm măsuri dincolo de mandatul acestui guvern, adică 2020”, a explicat Teodorovici.