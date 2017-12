Adevăraţii liberali, în jurul lui Tăriceanu

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că fuziunea PNL-PDL este o încununare a eforturilor depuse de Traian Băsescu pentru a-şi subordona PNL, menţionând că el a făcut uz de toate mijloacele pentru a păstra identitatea şi unitatea PNL. Fostul președinte al PNL, demisionar din calitatea de membru al partidului, a comentat decizia de fuziune PNL-PDL luată în congresul comun de sâmbătă, din care ar rezulta un singur partid care păstrează numele PNL. "Decizia de fuziune cu PDL reprezintă încununarea cu succes a eforturilor depuse de Traian Băsescu încă din 2005 de a subordona PNL, cu toate consecinţele care decurg de aici. În calitățile mele de preşedinte al PNL, de prim-ministru desemnat în numele PNL și, ulterior, de membru al Biroului Politic Naţional, am făcut uz în aceşti ani de toate mijloacele şi instrumentele democratice pentru prestigiul şi credibilitatea partidului, pentru a-i păstra identitatea şi unitatea. Toate eforturile, toate realizările, tot prestigiul şi credibilitatea câștigate, toată munca depusă de membrii simpli ai partidului după Revoluţie și, nu în ultimul rând, istoria de 139 de ani a PNL au fost risipite de câțiva lideri aleşi în mod nefericit să conducă destinele partidului", susţine Tăriceanu într-un comunicat de ieri. El pledează pentru faptul că PNL ar fi trebuit să rămână alături de PSD, în cadrul USL, pentru a respecta votul de la parlamentarele din 2012. "În numele cărui comandament și-a trădat PNL electoratul, s-a dezis de mandatul primit, acceptând fuziunea cu partidul lui Băsescu şi Boc, partid care a adus atâtea necazuri şi sărăcie poporului român ? Ca unul care cunoaşte bine baza PNL, aş fi nedrept să-i acuz de toate acestea pe simplii membri ai partidului, când vinovaţi sunt doar cei de la prezidiu, cei care au rupt USL, cei care au pierdut alegerile europarlamentare şi care, pentru interese personale meschine, pentru a-şi acoperi înfrângerile şi pentru împlinirea planurilor făurite de Băsescu, au ales cu grijă delegații la ultimele două congrese", afirmă Tăriceanu.

Preşedintele Senatului contestă "ideologia" partidului rezultat din fuziune, dar crede și că atingerea obiectivului noului PNL pentru câştigarea alegerilor prezidențiale putea fi atins mai uşor în USL, unde protocolul prevedea susținerea unui liberal la prezidențiale.

CONGRESUL PRL, PE 1-2 AUGUST În final, el anunță organizarea primului congres al Partidului Liberal Reformator, pe 1-2 august. "Ne punem mari speranțe că va fi adevăratul reprezentant al dreptei politicii româneşti, bazat pe programe, convingeri politice şi mai ales încredere şi unitate. Noi, cei care punem bazele acestui nou partid, am înțeles cu o „clipă” mai devreme decât alți colegi din vechiul PNL că avem datoria să salvăm liberalismul românesc de la dispariţie", susține Tăriceanu despre PLR.

ÎNCĂ DOI PARLAMENTARI AU DEMISIONAT DIN PNL PENTRU A SE ÎNSCRIE ÎN PARTIDUL LUI TĂRICEANU Alți doi parlamentari liberali - senatorul de Timiş Petru Ehegartner şi deputatul de Cluj Steluţa Cătăniciu - au demisionat din PNL pentru a se înscrie în Partidul Liberal Reformator, aceștia spunând că au sperat ”până în ultima secundă” că PNL va renunţa la fuziunea cu PDL. "Este o decizie pe care am luat-o cu foarte multă greutate, pentru că eu nu am fost membru al altui partid, sunt din 1990 în PNL. Deşi am anunţat de mai multă vreme că nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în partid, cu ieşirea de la guvernare, cu aderarea la PPE, cu fuziunea şi aşa mai departe, am sperat până în ultimul moment că lucrurile vor reveni, pentru că reacţia din interior de insatisfacţie există, dar nu este manifestată”, a spus Ehegartner.

Acesta a adăugat că se va alătura "grupului de liberali format în jurul preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu”. "Din păcate, prin fuziunea cu PDL s-a renunţat la fuziunea bunului simţ, de care oricum PNL se rătăcise în ultimul timp, prin noi înşine a devenit verde înrourat şi în scurt timp se va renunţa şi la semnificaţia celor 139 de ani de istorie liberală, greu de purtat în spate dacă nu crezi în aceste valori”, a afirmat Steluţa Cătăniciu. Aceasta a spus că a intrat în PNL în anul 2007 şi a purtat "cele mai grele bătălii politice împotriva PDL la Cluj”, precizând că, la înscrierea sa în PNL, nu şi-a închipuit că "principiile pot fi negociate”. "Rămân liberal, cu valorile liberale pe care le preţuiesc şi alături de cei care respectă aceste valori”, a adăugat deputatul clujean.