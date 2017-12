Admiterea la Medicină, cu măsuri în premieră! Profesorii nu s-au așteptat la asta!

Numărul mare de candidați la Facultatea de Medicină a Universității ”Ovidius” din Constanța, respectiv 640, a dat peste cap planurile inițiale de organizare a admiterii. Decanul facultății, conf. dr. Dan Iliescu, a declarat, pentru ”Telegraf”, că, dacă la început s-a crezut că întregul concurs se poate desfășura fără nicio problemă doar în campusul Facultății de Medicină, pe parcurs a fost nevoie să se apeleze și la campusul vecin, în care învață studenții altor facultăți. ”Este un regulament foarte strict pe care a trebuit să-l respectăm și l-am respectat. Am avut nevoie de mai multe săli pentru susținerea concursului, așa că am cerut sprijin și colegilor din celălalt campus universitar. Trebuia un anumit spațiu între candidați, nu îi puteam îngrămădi”, a declarat decanul, care a adăugat că este pentru prima dată în ultimii ani când a fost nevoie să se apeleze la asemenea măsuri, ca urmare a numărului mare de candidați. Într-un final, totul a fost organizat ca la carte. ”Ne-am descurcat foarte bine, admiterea s-a desfășurat fără incidente. Nu am avut niciun fel de reclamație, nici în ceea ce privește organizarea, dar nici în ceea ce privește subiectele”, a adăugat, pentru ”Telegraf”, decanul.

N-A FOST CHIAR AȘA DE GREU... La programul de studii Medicină (în limba română), examenul a inclus o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului (25%); opţiune la înscriere. Durata probei scrise a fost de 3 ore. La programul de studii Asistenţă Medicală Generală, examenul a inclus o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor - 60. Durata probei a fost de 2 ore. ”N-a fost chiar așa de greu, dar am auzit că e o concurență mare. Sincer, nu îmi e frică, pentru că am învățat bine. Cred că am să pun mâna pe un loc la fără taxă, mai mult ca sigur”, a spus un tânăr care abia ieșise din sala de concurs. În general, candidații s-au arătat mulțumiți. Rămâne de văzut ce reacții vor avea la afișarea rezultatelor, care vor fi făcute publice în nu mai puțin de 48 de ore, potrivit regulamentului. ”Vrem să le afișăm mai repede, să nu stea prea mult timp în tensiune, însă avem foarte multe lucrări. Să sperăm că astăzi le vom da”, a declarat decanul, care este încântat de numărul mare de candidați. ”Ne bucurăm foarte mult că tinerii au încredere în facultatea noastră. Dovada este că în același timp s-a susținut admiterea și la facultatea din București, de exemplu. Deci ei vor să urmeze cursurile la Constanța, dacă voiau Bucureștiul se duceau acolo”, a precizat conf. univ. dr. Iliescu.

4,2 pe loc la Medicină Generală, 16 pe loc la Asistență Medicală Generală!

557 de tineri s-au bătut pe 132 de locuri la fără taxă, deci 4,2 candidați pe loc la Medicină Generală; 83 de tineri s-au bătut pe 5 locuri la fără taxă, deci 16 candidați pe loc la Asistență Medicală Generală!