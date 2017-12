Adolescenţi, hoţi de maşini

Poliţiştii din Mangalia i-au identificat, sîmbătă, pe autorii a două furturi de autoturisme Dacia comise săptămîna trecută în Mangalia, şi nu mică le-a fost surpriza cînd au descoperit că hoţii sînt două vechi cunoştinţe de-ale lor. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 2 spre 3 august, persoane necunoscute au furat un autovehicul marca Dacia 1310, înmatriculat CT-97-ZCN aparţinînd lui Marian Vîntu. Maşina a fost găsită abandonată la ieşirea din localitate, a doua zi, în apropierea Şantierului Naval Mangalia. Poliţiştii spun că hoţii au folosit chei potrivite pentru a intra în autoturismul care a fost pornit prin legarea firelor de contact. Poliţiştii au prelevat din maşină mai multe seturi de amprente, iar în urma verificărilor efectuate a reieşit că hoţii sînt Cristi Popa, de 15 ani, din Albeşti, şi Alexandru Cătălin Gîrleanu, de 15 ani, din Negru Vodă, doi tineri cu un bogat “istoric” în materie de furturi. În luna aprilie ei au fost prinşi în trafic, tot într-o maşină furată, iar în timpul audierilor le-au mărturisit poliţiştilor că doar cu o seară înainte de a fi prinşi mai furaseră o Dacie. În ceea ce îl priveşte pe Alexandru Cătălin Gîrleanu, el are la activ şi o tentativă de jefuire a unei case de schimb valutar, petrecută la începutul acestui an, cînd, sub ameninţarea unui pistol de jucărie, a încercat să le determine pe operatoarele de la ghişeu să-i dea banii pe care-i aveau în seif. Deşi niciunul dintre cei doi nu a împlinit 16 ani, poliţişti le-au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt.