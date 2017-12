Adrian Mutu și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist

Adrian Mutu (37 de ani) a transmis o scrisoare către ediţia din Florenţa a ziarului „Corriere dello Sport“, în care a anunţat că se retrage din activitate, după un sezon în care a evoluat la ASA Tîrgu Mureş, în Liga 1, şi a încercat să prindă lotul naţionalei României pentru EURO 2016. „După mulţi ani petrecuţi pe terenurile de fotbal, pentru mine a venit momentul să mă opresc, să-mi închei cariera. Am trăit un vis foarte frumos şi vreau să-i asigur de imensa mea recunoştinţă pe toţi cei care m-au ajutat în viaţă şi în meseria pe care am avut-o. Un vis care a fost posibil datorită multor echipe, de la FC Argeş la Dinamo şi până la Inter, de la Verona la Parma, de la Chelsea la Juventus, de la Cesena la Ajaccio, trecând pe la Petrolul, Pune şi, în sfârşit, Tîrgu Mureş. În mod special, însă, vreau să mulţumesc Fiorentinei şi, în primul rând, evident, naţionalei mele, cea a României, unde sunt încă cel mai bun marcator din toate timpurile, cu 35 de goluri. Datorită lor am avut un loc în paradisul fotbaliştilor şi nu voi uita nici măcar un minut din multele meciuri jucate”, a scris Mutu, preluat de Digi Sport.

Golgheter al echipei naţionale a României, la egalitate cu Gheorghe Hagi (câte 35 de goluri fiecare), Mutu a făcut un scurt rezumat al carierei sale şi a evidenţiat cele mai frumoase momente trăite în fotbal: de la debut până la golul pe care l-a marcat în poarta Italiei, la EURO 2008.

„Am câştigat ceea ce am visat: dragostea oamenilor, care nu are preţ. Vreau să las deoparte erorile pe care le-am comis şi pentru care am plătit. Acum e loc doar pentru o fericire imensă, după o carieră plină de dragoste. Pentru asta vreau să spun mulţumesc. Mulţumesc României: nu voi uita emoţiile trăite în ziua debutului meu, 29 martie 2000, nici eforturile pentru a ne califica la Europenele din 2008, când am marcat împotriva Italiei, învingându-l pe Gigi Buffon, unul dintre simbolurile azzurrilor.

Mulţumesc Dinamo Bucureşti, echipă alături de care, la 18 ani, am câştigat Cupa şi campionatul. Mulţumesc Parmei, alături de care am obţinut un loc 5 în clasament, la puţine puncte de locul 4, şi ne-am calificat în Cupa UEFA. Florenţei şi Fiorentinei, în schimb, o ploaie de mulţumiri. Acel loc 5 obţinut în ciuda unei penalizări de 15 puncte rămâne un mic miracol sportiv la care am contribuit. Tuturor fanilor viola vreau să le ofer două momente pe care le voi purta mereu cu mine: golul cu Slavia Praga, care a deschis porţile primei participări în Liga Campionilor în era Della Vale, şi doppietta reuşită în Olanda, împotriva lui PSV. Mulţumesc din suflet tuturor pentru că aţi contribuit la transformarea în realitate a visului unui copil care, azi, după 522 de partide cu echipele de club şi 77 de prezenţe pentru România, a decis să-şi adune toate amintirile, conştient că emoţiile vor rămâne pentru totdeauna”, a mai transmis fostul număr 10 al naţionalei.

Mutu lasă în spate o carieră strălucitoare, în care a jucat pentru FC Argeş Pitești, Dinamo București, Internazionale Milano, Verona, Parma, Chelsea Londra, Juventus Torino, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City şi ASA Tîrgu Mureş, dar şi un palmares de invidiat. „Briliantul” a fost desemnat de patru ori cel mai bun fotbalist din România (2003, 2005, 2007, 2008), a câştigat un titlu în România, cu Dinamo (1999-2000), şi două în Italia, ambele cu Juventus Torino, însă amândouă au fost eliminate din palmaresul grupării peninsulare, în urma implicării torinezilor în scandalul Calciopoli. Pentru echipa naţională, Mutu a evoluat în 77 de meciuri, a înscris 35 de goluri şi a participat la două turnee finale, EURO 2000 şi EURO 2008.

Cariera sa putea fi însă mult mai productivă dacă ar fi dus o viață sportivă și ar fi fost mai preocupat de fotbal... În septembrie 2004, când juca la Chelsea, a fost depistat pozitiv la controlul antidoping (cocaină) și a fost suspendat pentru o perioadă de șapte luni. Chelsea l-a concediat și ulterior l-a dat în judecată pentru încălcarea contractului, cerând despăgubiri de 22,5 milioane lire sterline, prețul plătit de londonezi Parmei pentru transferul său. După ce litigiul a trecut prin mai multe instanțe sportive și civile, în cele din urmă Mutu a scăpat de plata banilor pretinși de Chelsea. În ianuarie 2010, pe când juca la Fiorentina, Mutu a ieșit din nou pozitiv la un test antidoping (sibutramină) și a primit o suspendare de nouă luni, redusă apoi la șase luni. De asemenea, Mutu a fost implicat într-o serie de scandaluri în afara terenului, în octombrie 2015 fiind condamnat în primă instanță la 14 luni de închisoare cu suspendare de justiția italiană, pentru lovirea unui ospătar albanez din Florența, în 2010, pe vremea când evolua la Fiorentina.