Filmul lui Radu Jude, „Aferim!", care a fost selectat în competiţia Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, va ajunge în cinematografele din România începând din data de 6 martie. Lungmetrajul va avea premiera mondială pe 11 februarie, în prezenţa actorilor şi a echipei de producţie, la Festivalul de la Berlin (5 - 15 februarie).

„Aferim!" este singurul film românesc selectat anul acesta în competiţia oficială a Berlinalei, alături de producţii precum „Queen of Desert", de Werner Herzog, „Taxi", de Jafar Panahi, „Knight of Cups", de Terrence Malick, şi „Eisenstein in Guanajuato", de Peter Greenaway.

Lungmetrajul lui Radu Jude este un film istoric a cărui acţiune se petrece în Ţara Românească, la început de secol XIX. Un zapciu, interpretat de actorul Teodor Corban, însoţit de fiul său (Mihai Comănoiu), caută un rob fugar (Cuzin Toma).

Din distribuţia peliculei, al cărei scenariu este realizat de Radu Jude şi Florin Lăzărescu, fac parte actorii: Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin Toma, Alexandru Dabija, Luminiţa Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, Alexandru Bindea, Mihaela Sîrbu, Adina Cristescu, Şerban Pavlu, Gabriel Spahiu şi Dan Nicolaescu.