Aflux de turişti străini la Muzeul de Artă Populară

Numărul turiştilor care vizitează, în lunile de toamnă, Muzeul de Artă Populară din Constanţa, este în creştere de la an la an. Potrivit directorului muzeului constănţean, dr. Maria Magiru, în ultima perioadă, instituţia a fost efectiv asaltată, săptămînal, de numeroşi vizitatori străini. Spre exemplu, numai în ultima săptămînă, aprox. 1.000 de turişti au trecut pragul Muzeului de Artă Populară şi ieri, în prima parte a zilei, erau înregistrate, deja, 10 grupuri de oaspeţi. Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care conducerea instituţiei a decis menţinerea expoziţiilor din cadrul muzeului - “Arta populară din România“, “Expoziţia de icoane pe sticlă şi lemn“ şi “Portul popular de sărbătoare din România“ - pînă în jurul datei de 15 octombrie, cînd va începe un nou ciclu expoziţional. Primul eveniment din noua serie de expoziţii va fi prezentat sub titulatura “Dobrogea - spaţiu de sinteză al culturii tradiţionale“, prin care se va face arhitectura interiorului ţărănesc, iar cel de al doilea se va intitula “Aromânii“ şi va fi vernisat pe data de 10 noiembrie. Conform programului expoziţional, tot în luna noiembrie, va avea loc deschiderea manifestării “Meşteşuguri artistice contemporane din Dobrogea“, în decembrie urmînd să fie prezentată expoziţia “Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou“.

Muzeul de Artă Populară este singurul din Constanţa care are un program de vizitare zilnic, între orele 10.00 - 18.00, pînă la 1 noiembrie, iar după această dată, între 9.00 şi 17.00.