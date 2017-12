Un bărbat din Valu lui Traian a ajuns, luni seară, în stare gravă la spital, prezentînd urmele unei agresiuni. Doru Panţu, de 27 de ani, le-a spus cadrelor medicale că nu are un loc stabil de muncă şi fură fier vechi pentru a se întreţine. Bărbatul a susţinut că luni după amiază a mers în triajul CFR din apropierea comunei, în speranţa că va găsi cîteva bucăţi de fier vechi pe care să le vîndă, dar că a fost surprins de un agent de pază. "Strînsesem nişte şuruburi pe care le-am găsit pe lîngă calea ferată şi le aveam într-o sacoşă. L-am văzut cînd s-a apropiat de mine, dar nu mi-am dat seama că este agent de pază, motiv pentru care nu m-am ferit. Cînd m-a întrebat ce caut acolo, i-am răspuns sincer, după care am plecat împreună spre cămăruţa unde este postul de pază”, a povestit Doru Panţu. Bărbatul a adăugat că odată ajunşi la post, paznicul ar fi început să-l ameninţe cu bătaia. “M-am speriat şi am vrut să fug, căci nu voiam să mă nenorocesc pentru doar două kilograme de şuruburi, cît strînsesem. Paznicul m-a prins însă şi a început să mă lovească cu pumnii şi cu picioarele, pe unde nimerea. M-a lăsat să răsuflu doar pentru cîteva minute, timp în care el a chemat întăriri”, a mai spus bărbatul prins la furat. În scurt timp, la faţa locului şi-a făcut apariţia o dubiţă a firmei de pază “Regent Security”, care asigură securitatea în zona triajului Valu lui Traian, în care se aflau alţi trei agenţi de pază. Bărbatul povesteşte că în loc să intervină pentru a-l scoate din mîinile agresorului, cei trei colegi ai acestuia l-ar fi lovit, la rîndul lor, cu bîte. “Unul dintre ei chiar a scos o sabie, pe care a început să o fluture prin faţa mea, spunînd că îmi taie piciorele, mîinile, ca să nu mai fur. După ce m-au bătut măr, mi-au dat şi cu spray lacrimogen în ochi, chipurile ca să mă înveţe minte”,a povestit victima. Bărbatul susţine că i s-a permis să plece acasă doar după două ore de chin, timp în care a fost bătut cu bestialitate. El a fost găsit de mai multe persoane care lucrează în zona triajului Valu lui Traian care văzînd starea în care era, au cerut ajutorul ambulanţei. Bărbatul a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean Constanţa, unde cadrele medicale au constatat că acesta avea capul spart, mîna stîngă fracturată şi numeroase vînătăi pe spate. Potrivit insp. Leonard Dragu, purtătorul de cuvînt al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, deşi procedura standard prevede ca agenţii de pază să solicite prezenţa poliţiştilor în momentul în care surprind un hoţ, acest lucru nu s-a întîmplat şi luni. Victima agresiunii, Doru Panţu intenţionează să depună plîngere de îndată ce va ieşi din spital, împotriva agenţilor de pază. Firma de pază ai cărei agenţi sînt acuzaţi de agresiune nu a putut fi contactată. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-au petrecut evenimentele.