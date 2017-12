Agenţia europeană pentru siguranţa aeriană recomandă evitarea zborurilor spre Israel

Agenţia europeană pentru siguranţa aeriană recomandă companiilor europene să evite cursele aeriene spre Israel până la stabilizarea situaţiei, din cauza riscului unor atacuri cu rachetă.Agenţia europeană pentru siguranţa aeriană (AESA) a luat această decizie după un atac cu rachete care a avut loc în apropierea aeroportului din Tel Aviv. Companiile aeriene Air France, Lufthansa, Delta, Air Canada, EasyJet au decis suspendarea zborurilor spre Israel, din cauza rachetelor lansate de militanţi Hamas în contextul conflictului cu armata israeliană, informează AFP. "Am decis suspendarea zborurilor până la noi ordine, urmărim situaţia îndeaproape", a comunicat compania Air France. La rândul său, compania germană Lufthansa a anunţat suspendarea zborurilor spre Israel timp de 36 de ore. Companiile Delta Airlines, US Airways şi United Airlines au anulat mai multe zboruri spre Israel în cursul zilei de astăzi. Decizii similare au luat companiile Brussels Airlines, EasyJet, Air Canada şi KLM. Autoritatea aeronautică federală din Statele Unite (FAA) a interzis toate zborurile avioanelor de pasageri americane în zona Israelului, timp de 24 de ore, din cauza conflictului între armata israeliană şi mişcarea Hamas. "Interdicţia a fost emisă ca urmare a unui atac cu rachete care a avut loc la un kilometru şi jumătate de Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv şi se aplică doar companiilor aeriene americane", anunţă Autoritatea aeronautică americană. Din cauza incidentului, un avion Boeing 747 care zbura de la New York spre Tel Aviv, având la bord 290 de persoane, a fost redirecţionat spre aeroportul Charles de Gaulle din Paris. "O casă a fost distrusă de o rachetă căzută în zona Kiryat Ono Yehud, la nord de pista Aeroportului Ben Gurion", au confirmat autorităţile israeliene. Mişcarea islamistă Hamas a lansat mii de rachete spre teritoriul israelian în ultimele zile, unele căzând în apropierea Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. Confruntările dintre Israel şi Hamas s-au soldat cu moartea a aproximativ 600 de palestinieni şi a circa 30 de israelieni, inclusiv 27 de militari.