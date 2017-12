Agresorul poliţistului de la Peştera, arestat

Judecătoria Medgidia a emis, ieri, mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pe numele lui Adrian - Ionuţ Aborşoaiei pentru trei infracţiuni de ultraj şi două de conducere fără permis şi fugă de la locul accidentului. Reamintim că Aborşoaiei a fost implicat în scandalul de la Peştera, petrecut acum două zile, în urma căruia prietenul inculpatului, Aurel Dirili, a fost împuşcat în burtă de un poliţist. Totul a început în momentul în care Aborşoaiei şi Dirili au coborît beţi dintr-un taxi şi s-au luat de agentul şef Romeo Motoc, adjunctul şefului de post din Peştera. Tinerii au început să-i adreseze injurii poliţistului şi au sărit la el ca să-l lovească. Văzînd că situaţia scapă de sub control, Motoc a scos pistolul din dotare şi a tras trei focuri de avertisment în plan vertical. Cei doi nu s-au potolit, ba dimpotrivă, s-au năpustit asupra poliţistului pentru a-i lua arma. În învălmăşeala creată, pistolul s-a descărcat în burta lui Dirili. Celălalt agresor a pus mîna pe telefon şi a anunţat la 112 că un agent de poliţie beat i-a atacat pe stradă, împuşcîndu-i prietenul. Ancheta a stabilit că agentul de poliţie nu era sub influenţa alcoolului, aşa cum îl acuză inculpatul. Ieri, Aborşoaiei a declarat în faţa judecătorilor că îl duşmănea pe poliţistul Romeo Motoc pentru că îl considera vinovat de moartea fratelui său survenită cu trei ani în urmă. Fratele lui Aborşoaiei a fost cercetat pentru furt de ag. şef Motoc, iar la cîteva luni de la interogatorii, bărbatul a început să scuipe sînge şi la scurt timp a murit. Aborşoaiei a trăit în tot acest timp cu impresia că poliţistul i-ar fi bătut fratele în timpul anchetei şi că de la presupusa agresiune i s-ar fi tras moartea. Atunci a luat decizia de a se răzbuna pe poliţist şi nu o dată a ameninţat că îl va omorî. În lunile februarie şi aprilie ale acestui an, Aborşoaiei l-a atacat pe Motoc şi s-a ales cu dosare penale pentru ultraj. După ce luni seara, Aborşoaiei l-a agresat din nou pe poliţist, procurorii au conexat cele trei dosare de ultraj la care s-au adăugat şi două acuzaţii de conducere fără permis, cu producere de accident şi părăsirea locului faptei, într-unul din cazuri şi s-a propus instanţei arestarea preventivă a lui Adrian Ionuţ Aborşoaiei, pe care l-au şi trimis în judecată.