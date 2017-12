Ajutor de stat suplimentat pentru firme

Fondurile prevăzute în buget pentru ajutoare de stat vor fi majorate la rectificarea bugetară, deoarece alocările iniţiale au fost epuizate. „Pentru mine, e o mare bucurie când o companie vine şi cere ajutor de stat pentru a crea încă 50 sau 100 sau 200 de locuri de muncă. În perioada următoare, cred că e cea mai bună investiţie a statului în ceva, pentru că oricum îi recuperăm după aceea prin taxe, impozite şi dezvoltare economică", a spus premierul Victor Ponta în cadrul unei conferinţe pe teme economice. Amintim că, în urmă cu o lună, ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, a anunţat că Ministerul Finanţelor a emis în primele patru luni ale acestui an, pe toate cele patru scheme de ajutor de stat, acorduri de finanţare în sumă totală de 40 milioane euro, la o valoare totală a investiţiilor de 112 milioane euro. „Deja au fost plătiţi 21 milioane euro şi create 1.300 noi locuri de muncă“, a arătat ministrul. Voinea a adăugat că, din august 2012 şi până în prezent, au fost emise nouă acorduri de finanţare pe această schemă de ajutor de stat destinată tehnologiilor înalte, valoarea totală a ajutorului de stat fiind de 77 milioane de euro, pentru 3.631 noi locuri de muncă. Conform lui Voinea, contribuţia totală pe care aceste firme o vor da statului român sub formă de taxe şi impozite în următorii cinci ani, numai aferente locurilor de muncă create, se ridică la un sfert de miliard de euro. Revenind la declaraţia de ieri a premierului, el a completat că Guvernul va efectua prima rectificare bugetară din acest an la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august.