Ajutor între spitale!

Au trecut trei săptămîni de cînd anunţam că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa se confruntă cu o adevărată criză de gentamicină, un antibiotic uzual. Conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ a declarat că a făcut numeroase demersuri pentru rezolvarea problemei, însă fără niciun rezultat favorabil. Directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, afirma că nici acum producătorul nu şi-a reluat producţia, aşa că, în locul gentamicinei, s-a tot apelat la cefalosporine (antibiotice cu structură şi acţiune asemănătoare penicilinelor - n.r.), dar care sînt mult mai scumpe, astfel că spitalul are de pierdut. Precizăm că o fiolă de gentamicină era achiziţionată la preţul licitaţiei electronice cu circa 0,8 lei, un preţ care convenea de minune unităţii spitaliceşti, mai ales că achiziţia se face în cantităţi foarte mari. Cefalosporinele au un preţ dublu şi, în unele cazuri, chiar triplu. “Prin folosirea unor medicamente mai scumpe creşte valoarea tratamentelor, ceea ce duce la costuri mai mari pe ziua de spitalizare, în ciuda faptului că am fi putut să tratăm pe bani mai puţini”, explică directorul medical al SCJU. Reprezentanţii unităţii sanitare au lăsat promisiunile deoparte şi au dat sfoară în judeţ că au neapărată nevoie de acest antibiotic. Semnalele nu au întîrziat să apară, aşa că SCJU a reuşit să facă rost de 5.000 de fiole de la Centrul de Sănătate Băneasa. “Nu e mare lucru, e ca o picătură de apă într-un ocean, dar ne bucurăm că pentru cîteva zile reuşim că facem ceva economii”, spune dr. Cîmpineanu. Gentamicina este produsă în Austria, de către firma “Sandoz Gmbh” şi este indicată pentru tratamentul infecţiilor sistemice severe cauzate îndeosebi de bacterii gram-negativ aerobe sensibile. În acest caz menţionăm septicemie sau alte infecţii sistemice severe, infecţii intraabdominale, infecţii ale aparatului renal, infecţii secundare arsurilor, leziunilor traumatice sau chirurgicale etc. Totodată, gentamicina este indicată în profilaxia infecţiilor postoperatorii intraabdominale, îndeosebi atunci cînd este implicat aparatul urinar sau intestinul.