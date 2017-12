Al 30-lea trofeu din carieră pentru Ronnie O’Sullivan

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan a obținut o victorie categorică în finala Mastersului de la Shanghai, în fața compatriotului său Judd Trump, și a cucerit al 30-lea trofeu al carierei într-un turneu de clasament. „Racheta” a câștigat finala cu 10-3, după ce condusese cu 7-0! A fost a treia finală jucată de O’Sullivan în ultima lună, englezul câștigând Openul Englez la finalul lunii octombrie, apoi pierzând finala turneului Campionul Campionilor, în fața lui Shaun Murphy.

Ronnie a mers aproape perfect la Shanghai, având doar nouă jocuri cedate de-a lungul celor șase meciuri susținute: 5-2 în primul tur cu Gary Wilson, 5-1 în șaisprezecimi cu Joe Perry, 5-0 în optimi cu Barry Hawkins, 5-1 în sferturi cu Mark Williams, 6-2 în semifinale cu John Higgins, 10-3 în finală cu Judd Trump.

„Este una dintre cele mai bune victorii ale carierei mele. Un pic a fost vorba de îndemânare, un pic de experiență, dar cel mai mult a fost vorba despre a avea mentalul așa cum ar fi trebuit. Săptămâna asta, mintea mea a fost la cel mai înalt nivel. Am avut patru sau cinci săptămâni fantastice. Sunt puțin obosit și poate că am nevoie de o pauză acum, dar măcar am trofeele astea”, a declarat Ronnie, care nu mai obținuse un rezultat pozitiv la Mastersul de la Shanghai din 2009, atunci când, de asemenea, a ridicat trofeul. După o finală și un titlu, în ani consecutivi, cvintuplul campion mondial a absentat de la turneu de patru ori, o dată a pierdut în primul meci și de două ori în turul 2.

Pentru succesul de la Shanghai, O’Sullivan a primit un cec în valoare de 150.000 de lire sterline. Englezul va încasa alte 3.000 de lire pentru că a reușit cel mai mare break al turneului, în valoare de 144 de puncte. Organizat de Shanghai Juss Sports, turneul a fost găzduit de Shanghai Indoor Stadium și a beneficiat de premii în valoare totală de 800.000 de euro.

În istoria snookerului, doar scoțianul Stephen Hendry a cucerit mai multe trofee în turnee de clasament față de O’Sullivan. Hendry are în palmares 36 de turnee câștigate. Cu victoria de la Shanghai, O’Sullivan l-a depășit în această ierarhie pe scoțianul John Higgins, care a câștigat în carieră 29 de turnee.

