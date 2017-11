Mark Selby, victorios în turneul de snooker de la Daqing

Jucătorul englez de snooker Mark Selby l-a învins pe nord-irlandezul Mark Allen cu 10-7, în finala Campionatului Internațional, turneu care a avut loc la Daqing, în China. Este a doua oară la rând când Selby câștigă acest turneu, unul dintre cele mai importante din circuitul mondial, cu un fond total de câștiguri de 750.000 de lire sterline, dintre care 150.000 de lire au ajuns în posesia campionului.

Selby a câștigat primul joc al finalei, apoi Allen a egalat cu un break de 110 puncte. Selby s-a desprins la 3-1 și apoi la 6-2, iar nord-irlandezul a câștigat ultimul joc din prima sesiune, cu un alt break mare, 137 de puncte. Astfel, înaintea sesiunii decisive, scorul era 6-3 în favoarea englezului. Selby s-a desprins la 8-3 în startul sesiunii a doua, apoi Allen a câștigat două jocuri consecutive. Selby a condus cu 9-5, au urmat alte două jocuri câștigate de nord-irlandez, dar în cele din urmă englezul a pus capăt întâlnirii.

„Nivelul finalei a fost excelent! Știam că va fi greu, pentru că ambii am jucat bine în această săptămână, așa că sunt fericit că am ieșit învingător. Adversarul meu este un jucător ce nu se dă bătut niciodată, dar nu m-am panicat atunci când a redus din diferență. Am rămas calm și mi-am așteptat rândul la masă”, a declarat campionul mondial în vârstă de 34 de ani.

Este primul titlu câștigat de Selby în noul sezon și al 13-lea trofeu al carierei într-un turneu de puncte. Englezul își consolidează primul loc în clasamentul mondial, iar Mark Allen, care a plecat acasă cu 75.000 de lire sterline, urcă pe locul 6 în ierarhie, egalându-și cea mai înaltă poziție atinsă vreodată.

Turneul de la Daqing a înregistrat și un break maxim, reușit de englezul Kyren Wilson, în meciul din 16-imi de finală contra lui Martin Gould. A fost primul break de 147 de puncte din cariera lui Wilson și al 133-lea break maxim oficial din istoria snookerului.

Următul turneu important din circuitul mondial de snooker este Mastersul de la Shanghai 2017, competiția care se desfășoară tot în China, în perioada 13-18 noiembrie. Turneul reunește la start cei mai buni jucători ai momentului, dintre care nu vor lipsi Ronnie O’Sullivan, John Higgins, Mark Selby, Judd Trump și deținătorul titlului, Ding Junhui. Organizat de Shanghai Juss Sports, turneul va fi găzduit de Shanghai Indoor Stadium și beneficiază de premii în valoare totală de 800.000 de euro.

