Al cincilea titlu consecutiv pentru LPS Farul Constanţa

Tenisul de masă constănţean şi-a confirmat încă o dată supremaţia la nivel de echipe, bifînd al cincilea trofeu consecutiv. Formaţia LPS Farul Constanţa, avîndu-le în componenţă pe Eliza Samara, Cristina Hîrîci, Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Ioana Bogdan, a susţinut, ieri, la Sala “Nicolae Rotaru”, ultima etapă a Superligii feminine şi, ca şi la precedentele turnee, a obţinut victorii pe linie: 9-0 cu Voinţa Galaţi, 9-4 cu CS Hidroconstrucţia Slatina şi 9-2 cu Stirom Bucureşti. Astfel, sportivele pregătite de Viorel Filimon şi Liliana Sebe au adunat număr maxim de puncte şi, cel puţin pentru încă un an, au păstrat trofeul la Constanţa. Festivitatea de premiere a fost oficiată de Cristinel Romanescu (preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă), Elena Frîncu (directorul DSJ Constanţa) şi Ilie Floroiu (preşedintele CS Farul). “A devenit deja tradiţie ca LPS Farul Constanţa să cucerească titlul pe echipe. A fost o competiţie extrem de utilă, mai ales pentru constănţencele Eliza Samara şi Cristina Hîrîci, care ne vor reprezenta la Olimpiadă”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu. Referindu-se la Jocurile Olimpice, antrenorul echipei naţionale, Viorel Filimon, a admis că România nu poate conta în lupa pentru medalii. “Este imposibil să ne gîndim la medalii. Este deja o performanţă că am ajuns la Beijing. Noi şi Croaţia sîntem singurele ţări calificate la Olimpiadă care nu avem în componenţă jucătoare asiatice şi ne mîndrim cu acest lucru”, a afirmat Filimon. Tehnicianul constănţean a confirmat faptul că echipa LPS Farul Constanţa se va destrăma din sezonul viitor: “S-au obţinut cinci titluri cu această generaţie. Este foarte probabil ca de unele dintre fete să ne despărţim din sezonul viitor. Deocamdată Eliza Samara este singura jucătoare care are contract ferm cu o echipă din Italia şi va părăsi echipa. Alte fete vor susţine în această vară examene la facultate şi în funcţie de rezultatele pe care le vor înregistra vom putea şti dacă mai rămîn sau nu la Constanţa”, a completat Viorel Filimon.