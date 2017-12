Al doilea titlu din carieră pentru Tecău

Cel mai bun jucător român de dublu, constănţeanul Horia Tecău, a bifat sâmbătă al doilea titlu important din cariera sa. Alături de suedezul Robert Lindstedt, constănţeanul s-a impus în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. Cei doi au câştigat la capătul unei disputa echilibrate, cu 6-2, 3-6, 10-7, în faţa cuplului format din Rohan Bopanna (India) şi Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan), după o oră şi 21 de minute. Aflaţi la al doilea turneu împreună, după ce au pierdut la Miami în primul tur, Tecău şi Lindstedt au revenit spectaculos în super-tie-break, după ce au fost conduşi cu 5-1. „Am avut parte de un meci incredibil în faţa lui Rohan şi Aisam, care ne-au dat o replică excelentă. Mă simt extraordinar pentru că am reuşit să câştig la Casablanca, mai ales că este abia al doilea turneu la care fac pereche cu Robert. Am participat pentru a treia oară la acest turneu şi, cu siguranţă, voi reveni şi în sezonul următor”, a spus Tecău la ceremonia de premiere. Pentru performanţa din Maroc, constănţeanul va primi 250 de puncte ATP şi va împărţi suma de 21.650 de euro cu Lindstedt. Pentru Horia este al doilea titlu al anului, dar şi al carierei, după ce a câştigat în luna ianuarie turneul de la Auckland, dotat cu premii în valoare totală de 355.500 de dolari, alături de neozeelandezul Marcus Daniell. În plus, Tecău s-a impus în urmă cu două săptămâni şi în turneul challenger de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 106.500 de euro, împreună cu sârbul Ilija Bozoljac.