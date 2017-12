Al şaselea eşec consecutiv pentru voleibalistele constănţene

Nou-promovată pe prima scenă voleibalistică a ţării, formaţia feminină CS Volei 2004 Constanţa a suferit a şasea înfrîngere în tot atîtea etape. Constănţencele au căzut victimă experimentatei echipe ieşene Penicilina, care s-a impus la final cu 3-0 (25-17, 25-20, 25-15). "Am făcut un joc în general bun, însă noi am făcut multe greşeli în faza a doua şi pe preluare. Am făcut prea multe puncte pentru adversare", a explicat antrenorul Constantin Ferenţi prestaţia de la Iaşi a elevelor sale. Pentru CS Volei 2004 Constanţa au evoluat următoarele jucătoare: Monica Radu, Anca Nicolau, Adriana Vîlcu, Miljana Djordjevic, Alexandra Oprişan, Florentina Chiriac, Ioana Sanislav, Irina Anghel, Ionelia Poştaru şi Laura Mocanu. Pentru CS Volei 2004 urmează un meci infernal etapa viitoare, cînd la Constanţa va veni liderul neînvins al Diviziei A1, Ştiinţa Bacău. Celelalte rezultate ale etapei a şasea: Metal Galaţi - CSU Tg. Mureş 3-1; U. Jolidon Cluj - Rapid Bucureşti 3-2; Dinamo - Unic Piatra Neamţ 3-0; Ştiinţa Bacău - CSM Lugoj 3-0. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 12p; 2. Dinamo 11p; 3. CSU Tg. Mureş 10p (setaveraj: 13:7); 4. Metal Galaţi 10p (12:7); 5-6. Unic Piatra Neamţ şi Penicilina Iaşi 9p (setaveraj 10:9); 7. Rapid 8p (8:13); 8. U. Jolidon Cluj 8p (8:15); 9. CSM Lugoj 7p; 10. CS Volei 2004 6p.