ALERTĂ! Alți români au fost răpuși de gripă!

Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) au anunțat marți, 13 februarie, alte patru decese cauzate de virusul gripal. Astfel, numărul total de decese în România, în acest sezon rece, a ajuns la 26. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că încă nu se poate vorbi despre o epidemie, dar populația trebuie să respecte cu strictețe măsurile de igienă şi vaccinarea antigripală.

Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) au anunțat marți, 13 februarie, alte patru decese cauzate de virusul gripal. Astfel, numărul total de decese în România, în acest sezon rece, a ajuns la 26. Marți, au fost confirmate următoarele decese: femeie de 63 de ani, din jud. Mureș, confirmată cu virus gripal tip B, fără condiții medicale preexistente cunoscute și nevaccinată antigripal. Data decesului: 12 februarie; bărbat de 77 de ani, din jud. Bihor, confirmat cu virus gripal tip A,subtip (H1)pdm09, având condiții medicale preexistente și nevaccinat antigripal. Data decesului: 10 februarie; bărbat de 72 de ani, din jud. Ilfov, confirmat cu virus gripal tip B, având condiții medicale preexistente și nevaccinat antigripal. Data decesului: 02/02/2018; femeie de 72 de ani, din jud. Iași, confirmată cu virus gripal tip B, având condiții medicale preexistente și nevaccinată antigripal. Data decesului: 7 februarie.

”Am început în urmă cu două săptămâni avertismentele referitoare la această situaţie. Am fost şi eu informată în acest moment că avem al 26-lea deces. Am cerut nişte rapoarte pe care le am pe masă în acest moment vizavi de situaţia stocurilor pe regiuni. Le voi comunica în această după-amiază (marți, 13 februarie - n.r.). Încă nu putem vorbi despre o epidemie, dar cred că populaţia nu este interesată de termeni (...) ci de situaţia punctuală din acest moment”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ea a recomandat respectarea unor măsuri de igienă şi vaccinarea antigripală. ”Se va prelungi probabil până în luna aprilie acest sezon al gripelor”, a spus Sorina Pintea, la Parlament.

CÂTEVA MĂSURI Ministerul Sănătății recomandă populației care prezintă semne de boală să se prezinte la medicul de familie pentru diagnosticare și instituirea unui tratament corect. Dat fiind că sezonul de gripă se estimează că va dura până la finalul lunii martie și chiar începutul lunii aprilie, specialiștii recomandă vaccinarea ca cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu virusurile gripale. De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos - alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi în special prin gripă. O altă modalitate de a preveni răspăndirea virusului gripal este izolarea la domiciliu în cazul diagnosticării cu gripă și evitarea contactului cu alte persoane.