Alexandra Dulgheru: Meciul cu Halep va fi frumos, eu nu am ce pierde

Jucătoarea Alexandra Dulgheru, locul 72 WTA, a declarat, la postul Dolce Sport, că întâlnirea cu Simona Halep, din sferturile de finală ale turneului de la Roma, va fi cu siguranţă un meci frumos, în care ea nu are ce pierde. "O să fie frumos. Clar o să fie 90 la sută români în tribune, nu ştiu dacă vor exista şi străini. Pentru noi, pentru români, asta e un lucru foarte bun. Am jucat cu Simona Halep acum mult timp şi nu pot să spun că mai are relevanţă. Cu exactitate nu mai îmi aduc aminte când am jucat cu ea. Eram junioare, 14-15 ani, cam aşa ceva. Cred că Simona a bătut. Dar nu ştiu sigur, de asta zic că nu cred că are relevanţă pentru că a fost acum mult timp. Dar o să fie frumos, eu nu am nimic ce pierde şi cu siguranţă va fi o atmosferă frumoasă", a spus Dulgheru. Colegă cu Simona Halep în echipa de Fed Cup a României, Dulgheru susţine că meciul nu va strica relaţia de prietenie cu aceasta. "Amândouă sunt genul de fete care în afara terenului suntem OK, pe teren încercăm să ne facem treaba, nu purtăm ranchiună. Eu nu sunt genul. Aşa că îmi doresc să fie un meci frumos, fair-play, şi să fim amândouă sănătoase şi să jucăm până la capăt", a menţionat ea. Alexandra Dulgheru o va întâlni, vineri, pe Simona Halep, în sferturile de finală ale turneului Premier 5 de la Roma. Dulgheru a trecut în optimile de finală cu scorul de 6-4, 6-3, de rusoaica Ekaterina Makarova (locul 8 WTA), în timp ce Simona Halep a învins-o pe americanca Venus Williams (locul 16 WTA), scor 6-2, 6-1.