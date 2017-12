„Alien: Covenant“ - a apărut trailerul! Vezi povestea!

Studiourile Fox au lansat miercuri seară un trailer de aproape cinci minute pentru producția "Alien: Covenant", regizată de Ridley Scott, în care poate fi văzută o așa-numită "ultimă cină" a echipajului înainte de intrarea în somnul criogenic, relatează „The Hollywood Reporter“. Trailerul prezintă în premieră echipajul navei, printre care căpitanul jucat de James Franco, pilotul-șef interpretat de Danny McBride, androidul jucat de Michael Fassbender, dar și personajele actorilor Billy Crudup și Demián Bichir. Din trailer fanii pot afla că personajele lui Franco și McBride au o relație tensionată în această nouă poveste din franciza Alien, la fel ca și în comediile "Pineapple Express" și "This Is the End". "Alien: Covenant" este un sequel al filmului „Prometheus“ din 2012 și face parte dintr-o trilogie a cărei acțiune se petrece înainte de seria "Alien". Filmul va fi lansat în cinematografe la 19 mai.