Alimente pentru sinistraţii din Independenţa de la Consiliul Judeţean

Ca fiecare dată după ce judeţul nostru a fost lovit de furia naturii, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a trimis ajutoare familiilor sinistrate din localităţile afectate de viituri. Locuitorii comunei Independenţa au primit ieri 1.200 de pachete cu alimente de bază trimise de autoritatea judeţeană. ”Am vizitat satele arondate comunei Independenţa, Movila Verde, Olteni, Tohani, unde, de asemenea, am împărţit pachete familiilor afectate de inundaţii”, a declarat consilierul judeţean Ion Porojnicu, care a însoţit transportul cu ajutoare. Satul Fîntîna Mare a fost cea mai grav afectată localitate din comună. Fiind înconjurat de dealuri înalte, satul a fost asaltat din toate părţile de apele adunate pe costişe în timpul ploii torenţiale de sîmbătă. În numai jumătate de oră, trei case, aparţinînd lui Iuseni Yeyit, în vîrstă de 80 de ani şi celor doi fii ai lui au fost distruse de torente şi alte case din sat au fost grave afectate, fiind în pericol să cadă. ”Nu am mai văzut în viaţa mea aşa potop! Acum 72 de ani a mai fost o ploaie mare, dar nu a ajuns apa nici la gard... Acum ne-a distrus casele...”, a povestit cu lacrimi în ochi Yeyit. Fiul cel mare al bătrînului, Faher, a explicat cum li s-au înecat aproape toate păsările de curte, luate de viitură: ”Noroc că ne-au scăpat oile şi cîinii... dar animalele mai stiu să înoate... Găinile şi curcile nu au avut nici o şansă... Şi acum mai avem de adunat păsări moarte din sat”. Primarul comunei, Cristea Gâscan, a declarat că cea mai gravă situaţie la Fîntîna Mare constă în faptul că sătenii nu au acte de proprietate pentru casele distruse şi că şi-au pierdut documentele de stare civilă în viitură. ”Din păcate, oamenii din Fîntîna Mare şi-au construit case fără autorizaţii şi nu au acte pentru locuinţe. Mai rău, şi-au pierdut documentele de stare civilă în inundaţii şi fără toate aceste acte nu ne putem apuca de reconstrucţia caselor pentru că nu avem cum să le alocăm terenuri. Vrem să le dăm oamenilor terenuri unde doresc ei, în zonele mai înalte din sat şi să începem mai repede construcţia. Am apelat la toate instituţiile judeţene să ajutăm aceste persoane să obţină mai repede actele de stare civilă”, a spus Cristea Gâscan. În total, în comună şase case au fost distruse de viituri şi alte 27, grav afectate. Primarul a explicat că în perioada imediat următoare va finaliza acţiunile de evaluare a pagubelor pentru a demara cît mai repede procedurile de obţinere a finanţărilor privind reconstruirea caselor afectate.