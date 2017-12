Alt comandament de control pe litoral!

Litoralul românesc se află în acest sezon estival sub lupa mai multor instituții de control, așa că, cel puțin teoretic, turiștii ar trebui să stea liniștiți. După ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Autoritatea Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au anunțat deschiderea comandamentelor estivale, a venit și rândul Ministerului Sănătății (MS) să anunțe un nou comandament, care va funcționa sub coordonarea Inspecției Sanitare de Stat, în perioada 4 iulie - 2 septembrie. ”18 inspectori din mai multe județe ale țării au fost detașați pentru a sprijini Direcția de Sănătate Publică Județeană din Constanța, care are în structură Inspecția Sanitară”, a anunțat MS. Inspectorii de control vor asigura sprijin pentru efectuarea acțiunilor de control și supraveghere sanitară a taberelor de elevi și studenți, a apelor de îmbăiere, a organizării punctelor de prim ajutor și a unităților de turism și alimentație publică. ”Obiectivul general al acestui comandament de control îl reprezintă monitorizarea permanentă a taberelor școlare, precum și asigurarea conformității unităților turistice cu normele de igienă și sănătate publică. Inspectorii sanitari vor lucra pentru diminuarea și eliminarea riscurilor la adresa sănătății publice”, potrivit MS. Totodată, MS anunță că, în cazul în care vor fi constatate deficiențe, se vor aplica măsuri conform legislației în vigoare.

