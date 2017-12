Alţi trei constănţeni cu West Nile!

Specialiştii Institutului “Cantacuzino” au confirmat alte trei cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul West Nile, vineri, în judeţul Constanţa, la persoane cu vârste de 22, 39 şi 68 de ani, toţi cei trei pacienţi fiind internaţi, în stare stabilă. Potrivit directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, cele trei cazuri confirmate sunt persoane adulte, doi bărbaţi şi o femeie, din localităţile Năvodari, Cumpăna şi Cobadin. “Bolnavii sunt internaţi, încă de săptămâna trecută, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, unde se află sub tratament de specialitate. În cazul femeii, care are 68 de ani, are şi boli asociate. Este vorba despre hipertensiune arterială, diabet zaharat, cardiopatie ischemică dureroasă. Cu toate aceastea, starea ei este stabilă, fără să pună probleme grave de sănătate”, spune reprezentantul Ministerului Sănătăţii (MS) în teritoriu. Ceilalţi doi pacienţi, tânărul de 22 de ani, din Năvodari şi bărbatul de 39 de ani, cioban în Cogealac, sunt, de asemenea, în stare foarte bună, asigură reprezentanţii DSPJ.

DEZINSECŢIE. “Am luat legătura cu cele trei primării, din Năvodari, Cumpăna şi Cobadin, pentru a face o dezinsecţie în arealul respectiv. Am înţeles că se va trece imediat la treabă. Noi le stăm la dispoziţie cu orice informaţie, la orice oră”, a mai declarat dr. Dina.

FĂRĂ DECESE. Specialiştii MS au anunţat, tot vineri, că în România au fost confirmate până în prezent 15 infecţii cu virusul West Nile, conform datelor furnizate de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi a rezultatului probelor de laborator de la “Cantacuzino”. Astfel, la cele şapte cazuri confirmate la începutul acestei săptămâni se adaugă alte două cazuri din primul lot de investigaţii (din cele anunţate în 30 august în curs de evaluare) şi încă şase cazuri noi confirmate până în prezent. Cele 15 cazuri de infectare cu virusul West Nile sunt din Bucureşti şi judeţele Dolj, Alba, Buzău, Cluj, Ialomiţa, Galaţi, Sibiu, Teleorman, Mureş şi Constanţa. Reprezentanţii MS au precizat că până vineri nu au mai fost înregistrate decese, în afara celor două anunţate luni. Cele două persoane care au decedat aveau vârste peste 70 de ani şi boli cronice preexistente. Unul dintre cei care au decedat era din Bucureşti, iar celălalt din Constanţa.

SE MENŢIN RECOMANDĂRILE. Specialiştii în sănătate publică din MS recomandă populaţiei să ia în continuare măsuri de protecţie, printre care să evite expunerea la ţânţari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice de îndepărtare a acestora, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă, să asigure desecarea băltirilor de apă din jurul gospodăriilor şi să îndepărteze recipientele de apă stătută. De asemenea, MS solicită intensificarea colaborării Direcţiilor de Sănătate Publică cu prefecturile şi administraţiile publice locale, pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice de prevenire, cum ar fi, de exemplu, dezinsecţiile.

ÎN LUME. Virusul West Nile a provocat moartea a cel puţin 14 persoane în nordul Greciei şi 142 de îmbolnăviri, anunţă Centrul elen pentru Controlul şi Prevenirea Epidemiilor, citat de CNN. Cel puţin 32 de persoane sunt în continuare internate, iar opt dintre ele se află la terapie intensivă. Virusul West Nile se transmite prin intermediul ţânţarilor sau transfuziilor cu sânge infectat.

Autorităţile din regiunea greacă Macedonia (nord), unde au fost semnalate cele mai multe cazuri, au anunţat că vor lua măsuri speciale pentru îndepărtarea ţânţarilor.