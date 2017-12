Reducerea cheltuielilor din sectorul public pare a fi cea mai bună soluţie aleasă de Executiv, deşi măsura este una dureroasă, a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul unui seminar desfăşurat la Constanţa, consilierului guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Lucian Croitoru. „Astăzi, avem această problemă: reducerea salariilor cu 25%, a pensiilor cu 15% şi a tuturor ajutoarelor cu 15%. La nivel economic este o dramă. Oricât de mare ar fi salariul, să iei cu mai puţin de 25% este foarte mult pentru oricine. Din păcate, la nivel de societate, se pare că am ajuns la un punct în care nu avem soluţie”, a spus Croitoru. El a arătat că majorarea impozitelor ar fi descurajat creş¬terea economică a secto¬rului privat şi ar fi afectat negativ perspectivele reducerii ratei şomajului. În opinia oficialului BNR, măsura creşterii impozitelor nu ar fi avut efectul scontat, în condiţiile în care România nu a reuşit niciodată în ultimii 20 de ani să colecteze mai mult de 32% venituri la bugetul consolidat al statului. „De-a lungul timpului am avut sisteme de impozitare diferite. De exemplu, în 1998 am avut în domeniul salariilor o impozitare progresivă, dar am avut şi TVA de 22%. Şi nici în acele condiţii nu s-a colectat mai mult de 32% din Produsul Intern Brut (PIB)”, a arătat oficialul BNR. El a adăugat că, în acest moment, problema reală a României sunt cheltuielile. „Pe de o parte sunt foarte ineficiente, iar pe de altă parte sunt absolut bombe cu ceas. Când spun bombe cu ceas, mă refer la bugetul asigurările sociale şi bugetul de sănătate, care sunt pe deficit”, a arătat Lucian Croitoru. El a subliniat faptul că, dacă nu s-ar fi făcut nicio corecţie în cheltuieli în acest an şi am fi lăsat deficitul să meargă aşa cum este acum, acesta ar fi depăşit 10%. În plus, datoria publică ar fi ajuns, în 2011, la peste 62% din PIB, iar în aceste condiţii nimeni nu ne-ar mai fi împrumutat.