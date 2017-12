AM POS DRU pierde iar din vedere transparenţa?!

Proiectele din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) sunt în continuare sub lupa organismelor europene, având în vedere că derularea proiectelor a fost suspendată de către Comisia Europeană. Ţinând cont de suspiciunile de lipsă de transparenţă care au planat asupra tuturor celor care au accesat fonduri europene în acest program, Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală AM POS DRU publicarea numelor partenerilor din toate proiectele declarate câştigătoare în cadrul apelurilor lansate în 2013. În prezent, listele cu toate aceste proiecte, publicate pe site-ul www.fseromania.ro, conţin următoarele categorii de informaţii: ID-ul din ActionWeb al proiectului, titlul, numele solicitantului, punctajul obţinut în urma evaluării şi bugetul aprobat, conform unui comunicat de presă al Coaliţiei ONG pentru Fonduri Structurale. Implementarea activităţilor finanţate în cadrul POS DRU intră în răspunderea parteneriatului câştigător. „Publicarea numelor tuturor partenerilor implicaţi în cheltuirea bugetului, mai cu seamă că vorbim de bani publici, trebuie sa fie o informaţie accesibilă oricui pe site-ul AM POS DRU. De asemenea, ţinând cont de dezbaterile lansate anul trecut în jurul felului în care autorităţile publice îşi selectează partenerii pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă, respectarea principiului transparenţei este esenţială în eliminarea oricăror suspiciuni care ar plana asupra programului operaţional“, se mai arată în comunicatul de presă. Pe www.fseromania.ro, ultimul centralizator care să conţină toate proiectele contractate în cadrul POS DRU, cu numele aplicanţilor şi partenerilor, datează din 7.10.2011.