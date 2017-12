Ambasadorul României la Islamabad contrazice talibanii

Ambasadorul României la Islamabad, Emilian Ion, aflat în elicopterul care s-a prăbuşit vineri în Pakistan, contrazice comunicatul dat de talibani, care susțin că ar fi doborât elicopterul din greșeală, încercând să îl lichideze, de fapt, pe premierul pakistanez. Oficialul român a declarat, pentru Mediafax, că nu crede că a fost vorba de un atac terorist, pentru că, dacă ar fi fost, elicopterul ar fi fost spulberat în aer. ”Eu nu sunt specialist, dar noi zburam la altitudine joasă şi, dacă ar fi fost un atac, elicopterul ar fi fost spulberat în aer şi n-ar mai fi fost niciun supravieţuitor. Din punctul meu de vedere, a fost o defecţiune tehnică”, a afirmat Emilian Ion.

Oficialul român a povestit clipele de coșmar trăite vineri: ”Un grup de 30 de ambasadori, o parte cu soţiile, a avut programată o vizită în zona Gilgit-Baltistan, unde urma în prima zi să ne întâlnim cu premierul, pentru a discuta despre promovarea relaţiilor bilaterale şi despre oportunităţile privind dezvoltarea relaţiilor cu statele noastre. Zona respectivă este una turistică, cunoscută şi apreciată în special de alpinişti şi schiori. După sosirea la aeroportul din Gilgit, ambasadorii au fost distribuiţi în patru elicoptere militare, eu am fost în cel cu numărul 3. La 10-15 minute după decolare, am constatat că elicopterul în care eram pierde din altitudine şi începe să se rotească în jurul axei. S-a învârtit de trei-patru ori, câteva zeci de secunde, după care s-a prăbuşit pe un câmp deschis, lângă o şcoală. După ce am văzut că nu am probleme deosebite, m-am întors la elicopter, să-i ajut pe colegii mei. M-am întâlnit cu ambasadorul sud-african, care mergea, nu avea probleme, puţin mai grav era ambasadorul olandez. L-am pus pe un pat mobil adus de localnici. Am stat de vorbă puţin cu el şi am vrut să mă duc în continuare să ajut, dar între timp au apărut şi forţele speciale şi nu ne-au mai lăsat să ne apropiem de elicopter”.

Elicopterul militar MI-17 prăbușit vineri în Pakistan a provocat moartea a șase persoane: ambasadorii Norvegiei, Leif Larsen, şi Filipinelor în Pakistan, Domingo Lucenario Jr., soţiile ambasadorilor Malaeziei şi Indoneziei, precum și cei doi piloți. Mişcarea Talibanilor Pakistanezi (TTP) a difuzat, duminică, o înregistrare video în care insistă că a doborât cu o rachetă elicopterul prăbuşit în Kashmirul pakistanez.