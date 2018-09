Amical Dunărea Călăraşi - FC Viitorul

Profitând de întreruperea Ligii 1 la fotbal, formaţia FC Viitorul va susţine, sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 11.30, la Călăraşi, un meci de verificare în compania echipei locale Dunărea. Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, nu va miza în întâlnirea de sâmbătă pe nouă jucători care au evoluat în acest sezon, convocați în această perioadă la acțiunile loturilor reprezentative: Tudor Băluță, Denis Drăguș și Mailson Lima Duarte - la naționalele de seniori, Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Virgil Ghiță, Radu Boboc și Alexandru Mățan - la naţionale Under 21 și Alexi Pitu - la naționala Under 17. De asemenea, portarul Alexandru Șerban, rezervă în ultima etapă din Liga 1, a fost convocat la lotul Under 18. În prima etapă a actualului sezon din Liga 1, Dunărea Călăraşi a câştigat cu scorul de 1-0 partida cu Viitorul, disputată pe terenul echipei constănţene.