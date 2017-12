ANAF vrea să simplifice plata impozitului pe venit

Plata impozitului pe venit s-ar putea simplifica, cât de curând, pentru că s-a prins și ANAF că, în prezent, e complicată degeaba și, evident, ineficientă. Fiscul propune Ministerului Finanțelor Publice (MFP) ca plata să se facă în două rate egale, cu termen 25 iulie și 25 noiembrie, în loc de patru rate ca acum. De asemenea, se vrea menținerea dispoziției potrivit căreia, în cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată, contribuabilii au obligația să achite anticipat suma datorată pentru ultimul termen de plată al anului precedent (este vorba despre contribuabilii care vor depune formularul 200 după 25 iulie). O excepție - plățile anticipate cu titlu de impozit se vor stabili de către organul fiscal, prin emiterea unei decizii de impunere (formularul 260). Totodată, în această situație, ANAF propune ca, după depunerea formularului 200, recalcularea plăților anticipate și emiterea unei noi decizii (de recalculare a plăților) să se facă numai dacă impozitul stabilit inițial diferă cu cel puțin 20% față de suma recalculată. Ce avantaje are contribuabilul? Simplu - se elimină confuzia cu privire la suma datorată, căci se va emite o singură decizie de impunere (într-un an); se reduce numărul de plăți dintr-un an (două, în loc de patru) și se simplifică procedura de stabilire a plăților anticipate. De asemenea, ANAF vrea să modifice și regimul fiscal aplicabil veniturilor anuale din cedarea folosinței bunurilor (până la cinci contracte de închiriere în valută), și procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (executare silită).