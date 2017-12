Analize medicale gratuite şi pentru românii fără asigurare

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, că populaţia întregii ţări va beneficia de investigaţii medicale gratuite, printr-un program care va începe luna viitoare şi se va derula pînă la sfîrşitul anului 2007. Potrivit ministrului, programul are ca scop crearea unei imagini asupra necesităţilor medicale reale din România, rezultatele lui urmînd să servească drept bază a alocării banilor în diverse alte programe medicale. „Scopul este să vedem cum alocăm de acum înainte fondurile. Vom şti care este populaţia predispusă la anumite boli şi cum facem prevenirea pe anumite categorii de populaţie”, a spus Nicolăescu. Ministrul a precizat că evaluarea stării de sănătate se va face la nivelul întregii populaţii a României, indiferent dacă persoanele beneficiare au sau nu calitatea de asigurat. „Programul este finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii. Dacă îl suportam din cel al asigurărilor sociale de sănătate, ar fi fost deturnare de fonduri, pentru că am fi plătit şi pentru neasiguraţi. Suma estimată este de 9.000 miliarde lei vechi. Banii provin din taxa de viciu în acest an, pentru că am strîns mai mult decît ne aşteptam“, a declarat acesta. Nicolăescu susţine că se impunea acest program, pentru că, în prezent, în România se concep programe de sănătate fără a se dispune de o bază ştiinţifică. Banii vor acoperi costurile campaniei de informare a populaţiei, includerea medicilor de familie în program, programele informatice puse gratuit la dispoziţia acestora, setul de analize paraclinice făcute la recomandarea medicului de familie şi dotările de tehnologie a informaţiei. „Neasiguraţii pot merge la ce medic de familie preferă. Vom avea etape de evaluare din trei în trei luni. Dacă laboratorul nu respectă normele de acreditare, e pasibil de sancţiuni. La fel cetăţenii care nu intră în program sau nu respectă paşii prevăzuţi”, a precizat Nicolăescu.

Acesta a adăugat că, în primă fază, cetăţenii vor primi o scrisoare de informare, însoţită de un tichet personalizat cu care să se prezinte la un medic de familie, precum şi tichetele pentru analizele paraclinice. De la medicul de familie, cetăţeanul va merge cu o recomandare să-şi facă analizele paraclinice prescrise, se va întoarce cu rezultatul la medicul de familie şi dacă acesta consideră că sînt necesare investigaţii suplimentare, îl trimite la medicul specialist. Concluziile celui din urmă trebuie să ajungă tot la medicul de familie. „Ca să înlătur speculaţiile că s-ar face afaceri cu laboratoare private, vă spun că toate aceste analize se vor face numai la instituţii publice, adică spitale. Aşa ajutăm şi spitalele prin finanţare suplimentară. Vom realiza şi puncte de investigare volante în teritoriu, cu echipe specializate care se vor deplasa în rural”, a spus ministrul.