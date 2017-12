Anca Boagiu, audiată în dosarul “Containerul”

A EVITAT PRESA. Anca Boagiu, ministrul Transporturilor, a fost audiată joi seară, în calitate de martor, în dosarul “Containerul”, în care sunt cercetaţi senatorul PDL Mircea Banias şi Laurenţiu Mironescu, fostul secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Şefa Transporturilor a avut grijă să intre în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe o uşă laterală, evitând să dea declaraţii în faţa reprezentanţilor mass-media. Pe un ton ironic, avocatul Ancăi Boagiu, Ion Panaitescu, a declarat: “Mărturia ei a fost covârşitoare pentru economia cauzei. Am vorbit despre valurile Dunării, despre Marea Neagră şi despre nimic... Audierea domniei sale este pusă în scenă de organele judiciare, nu se ştie pentru ce”. Panaitescu a confirmat că întrebările pe care procurorii DNA i le-au adresat Ancăi Boagiu îi vizau pe Mircea Banias şi pe Laurenţiu Mironescu. Anca Boagiu a explicat că nu a avut intenţia de a fugi de reprezentanţii presei în momentul în care a ajuns la sediul DNA: \"Eu nu ştiu pe unde au intrat ceilalţi. Şi dacă vreţi ştire pe ziua de azi, eu nici măcar nu ştiam pe unde sunt intrările. Pentru că am fost pentru prima dată audiată de DNA, puteţi să râdeţi, puteţi să ziceţi ce vreţi, dar nici măcar nu ştiam unde sunt intrările. Şi nu le-am spus nici colegilor mei unde mă duc, pentru că eu consider că anumite lucruri nu trebuie dezbătute în public, până la definitivarea dosarelor. Şi, oricum, dacă ne întâlneam, ce puteam să vă spun?\", a declarat ministrul.

SECRETOASĂ. Boagiu a declarat că nu doreşte să divulge ce a discutat cu procurorii anticorupţie. \"Pentru ziua de ieri, aş vrea să ştiţi un lucru: ori de câte ori o instituţie a statului român mă va cita şi mă va chema ca martor, mă voi duce, pentru a spune ceea ce ştiu, respectând autoritatea instituţiilor statului român. Nu mă voi duce niciodată la o audiere ca martor, la invitaţia unei instituţii, pentru a face justiţie publică. Şi vă dau un singur exemplu: dacă în negocierile cu Bechtel sau partenerii de la Bechtel, ori de câte ori ne-am întâlnit, şi ne-am întâlnit de vreo 12 ori, am fi ieşit în faţa ministerului şi v-am fi povestit fiecare dintre noi ce avem de gând să facem, probabil că nu am fi reuşit să ducem până la capăt negocierea\", a mai spus Boagiu. Numele Ancăi Boagiu apare în discuţiile purtate de Laurenţiu Mironescu cu Aurelian Pilcă, omul de afaceri căruia îi promisese că îl va ajuta să obţină un post de director în CN Administrarea Porturilor Maritime, potrivit dosarului întocmit de DNA. Transcripturile mai multor discuţii dintre Laurenţiu Mironescu şi omul de afaceri Aurelian-Cătălin Pilcă au fost anexate la motivarea deciziei din luna mai a ÎCCJ prin care au fost arestate 29 de persoane în dosarul Vămii Constanţa.

Mironescu: Eu astăzi mă duc la... la Mircea Toader.

Pilcă: Da?

Mironescu: De fapt, astăzi plec, mâine mă duc la Mircea Toader, care m-a cooptat la modul… eu îi fac legislaţia în domeniul maritim şi portuar.

Pilcă: Foarte bine! Dacă te pricepi la asta, de ce să nu-i faci, nu?

Mironescu: Poftim?

Pilcă: Te pricepi la asta, de ce să nu-i faci?

Mironescu: A, mă pricep, îi fac şi vreau să... Bănuiesc că o să intru şi în intimitatea ministrului, acolo, ştii, adică...

Pilcă: Aha. Dar nu zice nimic deocamdată.

Mironescu: A zis că s-a sfătuit cu Anca. N-am nicio treabă, măi, eu nu ştiu nimic din ce se întâmplă.

Pilcă: Da, păi tocmai de asta.

Mironescu: Doamne fereşte!

Pilcă: Aha…”

Peste alte două zile, pe 9 septembrie 2010, Mironescu îl informează pe Pilcă despre faptul că urma să se ocupe de \"legislaţia pe domeniul maritim şi fluvial\".

\"(...) Pilcă: (...) Ia zi, ce ai făcut la Bucureşti, e bine?

Mironescu: Pentru... Da, e bine, e bine, pentru mine e bine.

Pilcă: Bravo, mă bucur!

Mironescu: În sensul că fac legislaţia pe domeniul maritim şi fluvial, eu, pe toată.

Pilcă: Bravo, foarte bine!

Mironescu: Dar, mă rog, ţine-o pentru tine, ştii?

Pilcă: Dar stai, măi, liniştit, că oricum nu pleacă nimic.

Mironescu: Că o să fie revoluţie mare, ştii?

Pilcă: Aha…

Mironescu: Pe toate unităţile din teren, de acolo, ştii?

Pilcă: Foarte bine, mă bucur!

(...) Mironescu: Da. N-am...N-am putut să intru la Anca, că a fost prima şedinţă de guvern şi am... Au stat ceva şi n-am avut cum s-o joc, dar o să intru, probabil, săptămâna viitoare”.