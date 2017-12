Anchetă după ce două asistente au luat râie de la un pacient

Direcția de Sănătate Publică Argeş a început o anchetă la Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti după ce două asistente care au tratat un pacient cu scabie (râie) au contactat boala. Mariana Neamţu, medic primar la Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti, a declarat că pacientul de 68 de ani, din Olt a fost internat în unitatea medicală în 15 februarie. ”Am internat în data de 15 februarie un pacient cu multiple tare (boli), cu diabet zaharat, el având amputaţie de coapsă stângă şi amputaţie antepicior drept. La antepiciorul drept prezenta o plagă suprainfectată, cu dureri severe la nivelul membrelor, acesta fiind principalul diagnostic pentru care pacientul a fost îndrumat către compartimentul de Îngrijiri Paliative. În afară de aceste probleme, pacientul prezenta, de aproximativ o lună-două, leziuni de dermatită, leziuni generalizate pe tot corpul pentru care fusese evaluat la dermatologie. Se bănuia o etiologie paraneoplazică, se indicase tratament local cu creme specifice şi se indica internarea într-un spital de boli cronice”, a spus Mariana Neamţu. Potrivit acesteia, medicii au realizat că pacientul are scabie în momentul în care soţia lui a venit să-l viziteze şi, acuzând o stare de rău, a spus că este hipertensivă, în tratament. ”Ne-am gândit să-i luăm o tensiune arterială. În momentul în care şi-a desfăcut haina, am observat la dânsa o erupţie pe braţ. Dânsa a zis că îi apăruse de câteva zile. Nu fusese la medic, nu anunţase familia. Am rugat-o să meargă acasă, să ia legătura cu familia şi să meargă la un medic dermatolog pentru a vedea exact diagnosticul afecţiunii”, a spus medicul primar. Conducerea Spitalului de Boli Cronice şi Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti a luat imediat o serie de măsuri de igienă deosebită, de folosirea echipamentelor de protecţie şi a dezinfectanţilor de grad înalt. De asemenea, întreg personalul medical care a intrat în contact cu bolnavul de scabie se află sub tratament preventiv, conform indicaţiilor medicului dermatolog, dar şi ceilalţi pacienţii care încă rămăseseră pe secţie, la externarea acestuia. „A existat o suspiciune în cazul unui pacient internat, fără a exista confirmare, pentru care s-a instituit tratament specific preventiv. Concomitent au fost diagnosticate două angajate ale Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie, din secţia în care a fost internat pacientul. Imediat ce au fost diagnosticate cazurile au fost raportate la Direcţia de Sănătate Publică Argeş şi în cadrul spitalului s-au luat toate măsurile de dezinsecţie şi dezinfecţie specifice în acest sens, precum şi izolarea la domiciliu a contacţilor şi cu tratament corespunzăor. În acest moment situaţia este sub control şi nu poate fi vorba de un focar”, a declarat managerul Spitalului de Boli Cronice şi Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici", Anca Stoiculescu.

La rândul ei, Direcţia de Sănătate Publică Argeş a început o anchetă. Scabia se transmite foarte repede, prin atingere. Parazitul are o perioadă de incubaţie între 10 zile şi 21 de zile.