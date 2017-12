Șeful CCR, în cazul Greblă: Bine pentru Curte nu e; dacă ar fi pus sub acuzare ar trebui să se suspende

Președintele Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a declarat, astăzi, referitor la implicarea judecătorului Toni Greblă într-un dosar, că în cazul în care acesta ar fi pus sub acuzare ar trebui să se suspende din activitate. "Să văd, să întreb, nu știu nimic. Am aflat acum pe drum. Nu știu despre ce este vorba, dar sigur, bine pentru Curte nu-i, dar asta nu înseamnă că orice om care merge acolo (n.r. DNA) este și vinovat", a afirmat Zegrean, la sediul CCR. El a subliniat că nu primește "cu bucurie'' vestea, dimpotrivă, ''nu este bine ce se întâmplă". "Când o să știm despre ce e vorba probabil o să facem un comunicat de presă. O să discutăm cu toții, că la 10,00 avem ședință", a precizat el. Întrebat dacă Toni Greblă va participa la ședințele CCR și va lua decizii până la clarificarea situației sale, șeful Curții a explicat că până nu este pus sub acuzare are toate drepturile. "Dacă ar fi pus sub acuzare ar trebui să se suspende din activitatea de judecător", a susținut Zegrean. Despre o posibilă demisie a lui Greblă, șeful CCR a răspuns că nu poate să știe ce face el. "Mi-e greu să vorbesc despre asta, chiar nu mi-ați dat o veste bună", a adăugat Zegrean.