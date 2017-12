Șomlea vrea să plece de la HCM

Transferat în august 2013 de la Universitatea Cluj, internaționalul de tineret Ramon Șomlea pare decis să se transfere la o altă grupare din handbalul masculin românesc, cel mai probabil la CSM București. Interul stânga în vârstă de 20 de ani (va împlini 21 de ani la 20 februarie) nu a participat la ultimele antrenamente ale campioanei României la handbal masculin, HCM Constanța, după ce Federația Română de Handbal i-a acceptat, într-o primă fază, memoriul depus, prin care solicita plata primelor de obiectiv de la finele sezonului 2013-2014. În luna decembrie, cu acceptul titularilor din echipă, care au rămas în continuare neplătiți, conducerea clubului a achitat patru luni din salariile restante pentru Cristescu și Șomlea, în dorința de a păstra măcar același lot de jucători cu care s-a încheiat prima parte a sezonului. „În luna decembrie i-am achitat jucătorului salariile restante pe patru luni, restul jucătorilor, în frunte cu căpitanul Laurențiu Toma, fiind de acord cu acest lucru. Ulterior primului memoriu, Șomlea a depus un nou memoriu, prin care cerea să-i fie achitate și primele de obiectiv pentru sezonul trecut. Problema este că el a solicitat prime maxime, în condițiile în care a evoluat sporadic. În plus, acest lucru nu a fost corect față de colegii săi care au muncit și au evoluat mult mai mult decât el pentru rezultatele din sezonul trecut, dar care în schimb au înțeles situația prin care trece clubul. Federația, fără să ne solicite un punct de vedere, îi acceptase acest memoriu, dar am făcut recurs și vom aștepta decizia Comisiei de Apel. Până la o hotărâre definitivă, Șomlea este jucătorul HCM-ului și îi transmit că dacă până mâine (n.r. - astăzi) la ora 12.00 nu revine la Constanța, la antrenamente, voi face demersurile necesare pentru a fi suspendat până în 2018, când îi expiră contractul cu noi”, a declarat directorul executiv al HCM Constanța, Nurhan Ali. Șomlea a fost adus la HCM Constanța în 2013, de la U. Cluj, când era doar un jucător de perspectivă, iar la HCM a trăit cele mai importante momente din carieră, câștigând campionatul, Cupa României și participând la Final Four-ul de la Berlin. De menționat că, în vara anului 2014, internaționalul de tineret declara pentru www.ziarul21.ro: „De când am început să practic handbalul mi-am dorit să ajung la HCM Constanṭa, pentru că era şi este cea mai bună echipă din România şi am muncit din greu cu gândul să ajung acolo. Cea mai mare satisfacṭie a fost transferul la HCM, unde îmi doresc să joc din ce în ce mai mult. Ambiṭia mea este să confirm la HCM Constanṭa şi să ajung cât mai sus posibil”. Între timp însă, ambițiile jucătorului par să se fi schimbat...

HCM CONTINUĂ PREGĂTIRILE LA CONSTANȚA

După o perioadă de pregătire fizică la munte, unde au disputat și trei partide de pregătire foarte utile, handbaliștii tomitani au reluat, de la începutul acestei săptămâni, antrenamentele la Sala Sporturilor din Constanța. Sub comanda antrenorilor Zvonko Sundovski și Marko Isakovic, campionii României efectuează zilnic câte două ședințe de pregătire, una dimineață, cu caracter fizic, la „Lakeview Center”, și alta seara, la Sala Sporturilor, aceasta având caracter tehnico-tactic. De la antrenamente a lipsit în această săptămână portarul Mihai Popescu, el acuzând unele probleme medicale la gambă, motiv pentru care urmează câteva ședințe de recuperare. În schimb, la antrenamente a revenit sârbul Dalibor Cutura, care în ultima perioadă s-a aflat la acțiunea lotului național al Serbiei, care a disputat mai multe partide de verificare. Primul meci oficial al anului este programat joi, 29 ianuarie, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor, cu Potaissa Turda, în etapa a 16-a a Ligii Naționale.