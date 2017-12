Țeapă cu iPhone

07:02:27 / 01 Iunie 2015

Hai putina miscare

Hai baietii putina miscare...taticul tiganilor este la bulau, acum e momentul sa scap de cat mai multi garoi. Si totusi nu exista o solutie prin care atunci cand pun mana pe bani sa le faci un "bine" rapid. La mancare de exemplu poti strecura putin Furadan in paine si aia e cioroiul e pa, daca ar fi mers si la bani ceva asemanator era vis, cred ca era ziua si inmormantarea in neamul garoilor. Am tot umblat prin tara in ultimii ani. Ok sunt ciorditori si manglitori si prin alte orase, dar parca nu ca la noi. In Cluj , Iasi, Craiova poti scoate telefonul din buzunar si fara sa te uiti stanga dreapta sa nu fie vreun colorat prin zona care la prima neatentie sa ti-l sterpeleasca, la noi e mai dificil. Apropo de tigani bisnitari, de zona Garii in statie la 40-43 a auzit cineva (ma refer la gabori)? N-am nimic cu cei cum sunt bisnitarii din Abator. Aceia n-au treaba cu tine, in schimb la Gara daca stai in statie trebuie sa auzi de cinci ori pe putin "tigara baiatu". Asta cu amenda e prea putin pentru ca oricum n-o platesc. Astia trebuie bagati toti undeva si gazati tata, asa esti sigur ca nu mai revin a doua zi pe strada.