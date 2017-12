”A fost reluată urmărirea penală in rem în dosarul Firea - Băsescu”

DOSAR

Inevitabilul se va produce. Traian Băsescu este nevoit să dea explicații în Justiție cu privire la amenințările la adresa senatorului Gabriela Firea, pe care a avertizat-o, în contextul activităţii deranjante pentru şeful statului a comisiei care ancheta tranzacțiile funciare ale familiei prezidențiale, pe care parlamentarul PSD o prezida, că este posibil să nu îşi găsească soţul acasă. Avertizarea preşedintelui a venit la câteva zile după ce Gabriela Firea a declarat că tranzacţia prin care fiica preşedintelui a pus mâna pe moşia din Călăraşi ar fi nulă. Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, a declarat, ieri, că a fost reluată urmărirea penală in rem în dosarul în care senatorul PSD Gabriela Firea îl acuză pe fostul preşedinte de şantaj și amenințare. Nițu a adăugat că, din informațiile sale, fostul șef al statului nu a fost audiat până în prezent în această cauză. ”Audierile pot fi și înainte de începerea urmăririi penale cu privire la persoană, și după”, a precizat procurorul general. Referitor la acest caz, jurnalistul Radu Tudor a declarat că ceea ce este important este semnificaţia urmăririi penale. ”Anchetatorii au identificat o faptă penală în afirmaţia fostului preşedinte al României. Băsescu a săvârşit o faptă penală atunci când a ameninţat un senator al României că nu îşi va mai găsi soţul acasă. Dacă procurorii au decis urmărirea penală in rem, noi va trebui să insistăm ca singura persoană responsabilă de această faptă penală, şi anume Traian Băsescu, să se prezinte în faţa procurorilor”, a declarat Radu Tudor. La rândul său, avocatul Gabrielei Firea în acest dosar, Lucian Bolcaş, a declarat, în urmă cu câteva zile, că Băsescu trebuie să fie audiat în calitate de făptuitor în acest dosar. În plus, Bolcaş este de părere că, în următoarele trei-patru luni, va fi dată și o soluţie în dosarul pe care Firea i l-a deschis lui Băsescu.

PLÂNGERE

În 14 aprilie 2014, Firea a depus, la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, o plângere pe numele lui Traian Băsescu, pentru ameninţare şi şantaj. În plus, 176 de parlamentari, în frunte cu Victor Ponta, Valeriu Zgonea, Liviu Dragnea şi Ilie Sârbu, au semnat un denunţ de şantaj împotriva fostului șef de stat, acesta fiind depus la Parchetul instanţei supreme. Premierul Victor Ponta a spus că gestul este determinat de ameninţările pe care Băsescu le-a adus unui senator al României. Reamintim că Firea a reacţionat la afirmaţiile lui Băsescu, notând că preşedintele i-a transmis, într-o emisiune televizată, ”un mesaj fără niciun echivoc” legat de activitatea ei în Comisia „Călăraşi“ - în care era anchetată afacerea imobiliară a familiei prezidențiale de la Nana. Băsescu a declarat că atât el, cât şi fiica sa Ioana Băsescu stau la dispoziţia Parchetului privind terenul din comuna Nana şi că senatorul Gabriela Firea ”mai bine ar sta în banca ei şi s-ar ocupa de ce se întâmplă pe moşia soţului, că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă”.