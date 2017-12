”Birdman”, marele câştigător la gala premiilor Sindicatului Actorilor Americani 2015

Filmul ”Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, a obţinut, duminică seară, cel mai important trofeu la cea de-a 21-a gală a premiilor decernate de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild, SAG), unde s-a impus la categoria cea mai bună distribuţie. Lungmetrajul ”Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei / Birdman” a primit acest prestigios premiu la o zi după ce a fost recompensat cu un alt trofeu important în acest sezon hollywoodian, cel decernat de Sindicatul Producătorilor Americani (Producers Guild of America, PGA).

Această dramă cu accente comice, despre un fost actor din filme cu supereroi care vrea să regăsească gloria de odinioară cu ajutorul unui spectacol de teatru, este considerată unul dintre marii favoriţi la premiile Oscar 2015, care vor fi decernate pe 22 februarie. De altfel, ”Birdman” a fost nominalizat la nouă premii Oscar, printre care cele pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor în rol principal, Michael Keaton. Lungmetrajul, turnat aproape integral într-un teatru de pe Broadway, îl are în rolul principal pe Michael Keaton, alături de Emma Stone, Edward Norton şi Naomi Watts, şi a fost recompensat deja cu premiile Globul de Aur pentru cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor. SAG Awards este una dintre cele mai urmărite gale din sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood, care culminează cu ceremonia Oscar, întrucât actorii alcătuiesc una dintre cele mai mari categorii din rândul membrilor cu drept de vot din Academia de Film americană. Din acest motiv, nominalizaţii lor vor primi numeroase voturi de la membrii Academiei de Film americane, organizaţia care înmânează premiile Oscar.

În ceea ce priveşte interpretările individuale, Sindicatul Actorilor Americani i-a premiat pe Julianne Moore (rol principal, ”Still Alice”), Eddie Redmayne (rol principal, ”The Theory of Everything”), Patricia Arquette (rol secundar, ”12 ani de copilărie / Boyhood”) şi J.K. Simmons (rol secundar, ”Whiplash”), artişti care, în urmă cu două săptămâni, au câştigat Globul de Aur în categoriile echivalente. Cel de-al doilea film regizat de Angelina Jolie, ”De neînvins / Unbroken”, a primit premiul pentru cea mai bună echipă de cascadori. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, compania Netflix Inc. Its a fost marea câştigătoare, serialul de comedie ”Orange is the New Black” primind premiul pentru cea mai bună distribuţie, dar şi pe cel pentru cea mai bună actriţă, Uzo Aduba. Totodată, William H. Macy a câştigat, pentru rolul din ”Fără ruşine / Shameless”, premiul SAG pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie. Kevin Spacey a câştigat premiul SAG pentru cel mai bun actor într-un serial dramă, pentru rolul din ”House of Cards”, iar Viola Davis a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă, ”Cum să scapi nepedepsit / How to Get Away with Murder”, în timp ce producţia britanică de epocă ”Downton Abbey” a câştigat premiul pentru cea mai bună distribuţie într-un serial dramă.

La gala de duminică seară, au mai fost acordate premii pentru cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă într-o miniserie TV - Mark Ruffalo, pentru ”O inimă normală / The Normal Heart”, respectiv Frances McDormand, pentru ”Olive Kitteridge” -, iar premiul pentru cea mai bună echipă de cascadori într-un serial de televiziune i-a revenit filmului ”Urzeala tronurilor / Game of Thrones”. Screen Actors Guild i-a oferit premiul pentru întreaga carieră lui Debbie Reynolds, star de film şi televiziune care a jucat în numeroase pelicule, printre care celebra ”Singin' in the Rain”, pe parcursul a 66 de ani. Sindicatul actorilor americani este format din aproximativ 165.000 de artişti de film şi televiziune. Premiile SAG pot oferi o idee despre actorii favoriţi în cursa pentru premiile Oscar cu o rată de succes de 50%. Cea de-a 21-a gală SAG Awards a avut loc la Shrine Auditorium din Los Angeles.