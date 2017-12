”Cantacuzino” nu face vaccin antigripal

Institutul ”Cantacuzino” nu va face vaccin antigripal nici în sezonul 2015 - 2016, întrucât are conturile blocate, chiar dacă, din 2013, are autorizaţii de fabricaţie şi de punere pe piaţă pentru acest produs, a declarat liderul sindical Monica Bălteanu. ”Aş vrea să fac mai multe precizări cu privire la situaţia institutului, pentru toţi cei care nu înţeleg cum funcţionează această unitate. Agenţia Naţională a Medicamentului are lista unităţilor autorizate de fabricaţie / certificate de bună practică de fabricaţie (GMP). Pe această listă este şi Institutul de Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”. (...) Aşadar, institutul are GMP în baza căruia a obţinut autorizaţia de punere pe piaţă din 2013. Cu toate acestea, adică deşi avem aceste două autorizaţii încă din 2013 şi, mai mult, în vigoare şi în 2015, ANM a găsit un lot de vaccin neconform cerinţelor europene în domeniu şi a oprit de la vaccinare cele 400.000 de doze produse la noi”, a declarat liderul sindical. Ea a precizat că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat încă din martie formula pentru vaccinul antigripal sezonier, aşa că deja s-a început preparea acestor produse. Ministerul Sănătăţii va face licitaţia pentru vaccin în octombrie. ”Nu avem nimic pregătit. Aşa că nici în acest sezon nu vom face vaccin, dar, dacă expiră una dintre autorizaţii, depunem documentaţia necesară pentru reînnoirea actului”, a spus dr. Monica Bălteanu.