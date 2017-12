”Focus”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”Focus”, cu Will Smith şi Margot Robbie, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 19,1 milioane de dolari de vineri până duminică. Pe locul al doilea în topul încasărilor s-a menţinut pelicula ”Kingsman: Serviciul secret / Kingsman: The Secret Service”, care a obţinut, în al treilea weekend de difuzare, 11,75 milioane de dolari. Animaţia 3D ”SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D / The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” s-a menţinut pe locul al treilea, cu încasări de 11,2 milioane de dolari în al patrulea weekend de difuzare.

Filmul ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, o ecranizare a romanului omonim al lui E.L. James, a coborât de pe primul pe al patrulea loc, cu încasări de 10,92 milioane de dolari. ”Efectul Lazarus / The Lazarus Effect” a debutat pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 10,6 milioane de dolari. Drama ”McFarland, USA”, regizată de Niki Caro, cu Kevin Costner şi Maria Bello, s-a situat pe locul al şaselea, cu încasări de 7,79 milioane de dolari de vineri până duminică. Locul al şaptelea în topul încasărilor din weekend a revenit filmului ”Lunetistul american / American Sniper”, regizat de Clint Eastwood, cu 7,7 milioane de dolari. Locul al optulea a revenit comediei ”The DUFF”, regizată de Ari Sandel, care a obţinut 7,15 milioane de dolari de vineri până duminică. Pe locul al nouălea s-a situat drama ”Still Alice”, de Richard Glatzer şi Wash Westmoreland, cu încasări de 2,69 milioane de dolari.

Comedia ”Hot Tub Time Machine 2” s-a situat pe locul al zecelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 2,4 milioane de dolari.